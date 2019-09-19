Полмиллиона одним махом: как многодетным семьям получить деньги на погашение ипотеки

Правительство России утвердило правила единовременной выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита многодетным семьям, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Минфина.

Кто имеет право на полмиллиона

На участие в федеральной программе «Государственная поддержка семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам» имеют право россияне, которые взяли ипотеку после рождения или усыновления третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года и до 31 декабря 2022 года.

Такие меры принимаются для того, чтобы изменить демографическую ситуацию в стране. Улучшение жилищных условий — один из приоритетных пунктов этой программы.

Какие документы нужны для этого

Для получения выплаты необходимо предоставить документы подтверждающие соответствие ипотеки правилам программы, в организацию, которая является кредитором, то есть в банк.

документы , удостоверяющие личность , гражданство заемщика и его детей;

удостоверяющие личность гражданство заемщика и его детей; заявление о погашении кредита;

документы подтверждающие материнство ( отцовство) заемщика в отношении детей ( свидетельство о рождении , свидетельство об усыновлении , решение суда об усыновлении).

Документы. Бумаги. СС0

Также понадобятся документы, подтверждающие предоставление ипотечного кредита, приобретения жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Требования к формам публикуются на официальном сайте акционерного общества «ДОМ.РФ» в сети «Интернет».

После проверки на соответствие правила программы, банк отправит их на проверку в финансовый институт развития «Дом.РФ», который затем переведет средства на погашение ипотеки.

Какие еще выплаты могут получить многодетные семьи?

При рождении второго и последующих детей в период с 1 января 2018 года семья имеет право на участие в программе «Льготная ипотека 6%". Если на момент оформления льготной ипотеки не израсходованы средства материнского капитала, то семья может использовать эти средства в качестве первоначального взноса.

Дети. открытые источники ( CC0)

Напомним, материнский капитал выплачивается при рождении второго ребенка — 453 тыс. рублей.

Семьи, в которых родился первый или третий и последующие дети имеют право на ежемесячные выплаты — 9 811 рублей, если общий доход не превышает прожиточного минимума (14 859 рублей).