8 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Недвижимость

Стало известно, как выглядит и сколько стоит самая маленькая квартира в Барнауле

Маленькую квартиру-студию продают в Барнауле за 1,3 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Тимуровская, 19.

Стало известно, как выглядит и сколько стоит самая маленькая квартира в Барнауле.
Стало известно, как выглядит и сколько стоит самая маленькая квартира в Барнауле.
"Авито"

Общая площадь квартиры 9 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 130 тыс. рублей.

Студия располагается на третьем этаже пятиэтажного дома.

Продавец подчеркивает, что в квартире есть душ и туалет, а также маленькая кухня.

В крохотной квартире можно разместить небольшой диван. Сама же студия светлая и уютная. Подобное жилье очень подойдет студентам или людям без детей.

В шаговой доступности остановка и магазины.

Ранее сообщалось, что дом с популярной планировкой продают в Барнауле за 27 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Прозвучат хиты «The Beatles»
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Что будет на фестивале «Гаражка»
Арт-фестиваль «Сказ Дикий» на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость