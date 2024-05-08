Стало известно, как выглядит и сколько стоит самая маленькая квартира в Барнауле.

Общая площадь квартиры 9 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 130 тыс. рублей.
Студия располагается на третьем этаже пятиэтажного дома.
Продавец подчеркивает, что в квартире есть душ и туалет, а также маленькая кухня.
В крохотной квартире можно разместить небольшой диван. Сама же студия светлая и уютная. Подобное жилье очень подойдет студентам или людям без детей.
В шаговой доступности остановка и магазины.
Ранее сообщалось, что дом с популярной планировкой продают в Барнауле за 27 млн рублей.
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