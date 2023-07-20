Стало известно, каким будет первый магазин «Мария-Ра» в Бельмесево

«Мария-Ра» откроет первый магазин в поселке Бельмесево. 20 июля проект здания представили экспертам градостроительного совета. Ближайшие магазины сети находятся в поселке Южный.

Долгожданный для жителей поселка магазин построят на на одной из центральных улиц. А именно на ул. Мостовой, 18, у пересечения с ул. Отечественной. Рядом находятся частные дома, храм. Прямо через дорогу — продуктовый магазин «Хотей» и школа №94.

Эскиз разработала фирма «Шустова, Кац и партнеры». К зданию пешеходы смогут подойти с двух сторон, главный вход будет угловым, перед центральным фасадом — парковка.

Фасад выполнят из сэндвич-панелей в корпоративных цветах. Территорию вокруг озеленят.

1,6 тыс. кв. м — площадь участка;

422 кв. м — площадь застройки;

«Если говорить об архитектурном решении — оно стандартное, возражений нет, - заметил архитектор Сергей Боженко. - Что касается решений планировочных — много замечаний».

Эксперты предложили сделать специальный проезд для обслуживания оборудования на фасадах, установить ступени на земельном откосе, а не над газопроводом.

«Довелось работать с компанией по вентиляционным системам, - сказал член градсовета Евгений Носенко. - Очень много к техническому фасаду добавят холодильных установок, камер для хранения полиэтилена и т. д., что не отражается на планах. Рисуйте то, что будет в целом потом».

Проект приняли, поручив исправить замечания.