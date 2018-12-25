Стало известно, когда заселят долгострой «Демидов-парка»

До конца года в Новоалтайске должны ввести в эксплуатацию ЖК «Демидов-парк». Однако первые новоселья там справят не скоро, потому что квартиры собственникам передадут без отделки.

Дом на 754 квартиры примут уже в этом году. Новость сообщил Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса: «Подрядчик отчитался о том, что закончил строительные работы, в том числе построены и запущены сети, ведется отделка помещений. Сейчас на объекте работает комиссия. Осталось устранить несущественные замечания».

Игорь Спивак уточнил, что многих настораживает факт, что в квартирах нет такой отделки: «Но там и договор подписывали на этих условиях. Практически каждый участник долевого строительства хотел получить голые стены, чтобы самостоятельно сделать отделку. Только квартиры, которые приобрел Алтайский край для работников здравоохранения, будут с более высокой отделкой и оборудованием».

Многоквартирный дом на Прудской, 40 в Новоалтайске стал первым объектом ЖК «Демидов-парк» от компании «Аспект». Его заложили в 2012 году, а заселить должны были в 2016, однако у застройщика кончились средства. Дом передали подрядчику, который за счет собственных средств закончил работу. Найти его удалось после того, как край решил приобрести в нем квартиры для медиков строящегося в Новоалтайске тубдиспансера на общую сумму около 200 млн рублей.