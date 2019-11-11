Стало известно, сколько лет копить жителю Алтайского края на квартиру

В среднем жителю Алтайского края придется откладывать на квартиру в течение 7 лет, говорится в результатах исследования портала «Мир квартир». Специалисты сравнили официальную зарплату со средней стоимостью квартиры.

В расчет бралась средняя зарплата в 29 053 рубля, а стоимость квартиры — почти 2,5 млн рублей. В рейтинге из 84 субъектов это 57 строчка.

Дольше всего (14 лет) копить придется жителям Крыма, где средняя зарлпата 36,6 тысяч, а средняя квартира обойдется в 6 млн рублей.

Быстрее всех накопят в Магаданской области — 2 года.

В среднем россияне должны откладывать на квартиру в течение пяти лет, при условии, если у них есть второй член семьи, на зарплату которого можно прожить.

Ранее эксперты посчитали, что большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тысяч рублей на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги.