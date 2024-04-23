Самую красивую и ухоженную дачу продают в Барнауле за 5,7 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Стало известно, сколько стоит и как выглядит самая красивая дача в Барнауле.

Общая площадь домика 33 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 174 тыс. рублей.

Участок находится по адресу СНТ Ракета, 210.

Отмечается, что дому шесть лет, стоит на фундаменте, а изготовлен из профилированного бруса (сосна). Отдельно на участке есть хозблок и туалет, а также несколько высоких грядок из досок.

Электроснабжение имеется круглый год, а вода в летний период идет круглосуточно.

Стало известно, сколько стоит и как выглядит самая красивая дача в Барнауле. "Авито"

"Отличный вариант дачи для семейного отдыха с перспективой постройки на половине участки полноценного дома", — подчеркивает продавец.

Участок очень ухоженный, а ремонт внутри сделан со вкусом.

Рядом есть магазины «Ашан», «Лента», школа и детский сад.

Ранее сообщалось, что супер уютную и интерьерную студию продают в Барнауле за 5 млн рублей.

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