Стало известно, сколько стоит и как выглядит самая красивая дача в Барнауле.

Общая площадь домика 33 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 174 тыс. рублей.
Участок находится по адресу СНТ Ракета, 210.
Отмечается, что дому шесть лет, стоит на фундаменте, а изготовлен из профилированного бруса (сосна). Отдельно на участке есть хозблок и туалет, а также несколько высоких грядок из досок.
Электроснабжение имеется круглый год, а вода в летний период идет круглосуточно.
"Отличный вариант дачи для семейного отдыха с перспективой постройки на половине участки полноценного дома", — подчеркивает продавец.
Участок очень ухоженный, а ремонт внутри сделан со вкусом.
Рядом есть магазины «Ашан», «Лента», школа и детский сад.
Ранее сообщалось, что супер уютную и интерьерную студию продают в Барнауле за 5 млн рублей.
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