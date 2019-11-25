Стало известно, во сколько обойдется самая дешевая аренда квартиры в Барнауле

За эти деньги предлагаются 36 кв. м. в 2х этажном доме на ул. Чеглецова, 2. Арендодателю предоставляются шкаф, диван и стол на кухне.
Второе место среди самых бюджетных вариантов жилья в аренду — на ул. Ярных (6 тыс. рублей в месяц). В квартире площадью 28 кв.м. есть ремонт, кухонный гарнитур, диван и стиральная машина.
Третье место рейтинга занимает квартира на ул. Чихачева, 12. Она выставлена в аренду за 6,5 тыс. рублей в месяц. Хозяин обещает современный ремонт, полы с подогревом и встроенную кухню, мебель.