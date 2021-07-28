Старинную иконописную мастерскую за бесценок продают в Алтайском крае

В Бийске на продажу выставили землю и здание уникальной иконописной мастерской по цене небольшой квартиры — 2,3 млн рублей. Об этом сообщил «Алтайский портал недвижимости».

На участке 9,9 соток на пересечении ул. Иркутской и пер. Среднего располагается старинный двухэтажный кирпичный дом в 240 кв. метров.

В доме никто не живет, до революции там была иконописная мастерская Архипа Борзенкова, но дом не числится в реестре объектов культурного наследия края.

Здание находится не в лучшем виде, участок заброшен и зарос сорняком. Продавец сообщает о возможности подвести отопление и водопровод.

Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства.

Из истории

Работники мастерской Архипа Борзенкова внесли большой вклад в создание культурного облика города на рубеже XIX-ХХ вв.

Мастерскую Борзенков организовал в 1885 году. Он был подрядчиком строительства многих церквей, церковной живописи и иконостасов: вел надзор за строительством церкви Иконы Казанской Божьей Матери в селе Коробейниково, подрядчиком реконструкции здания Центрального Улалинского училища.

Здание иконостасно-иконописной мастерской Архипа Борзенкова , 1900. etoretro.ru / Павел Коваленко

Также участвовал в создании резных позолоченных иконостасов для храма святителя Димитрия митрополита Ростовского и Успенского кафедрального собора в Бийске и постоянно сотрудничал с Алтайской Духовной Миссией.