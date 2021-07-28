Старинную иконописную мастерскую за бесценок продают в Алтайском крае

На участке 9,9 соток на пересечении ул. Иркутской и пер. Среднего располагается старинный двухэтажный кирпичный дом в 240 кв. метров.
В доме никто не живет, до революции там была иконописная мастерская Архипа Борзенкова, но дом не числится в реестре объектов культурного наследия края.
Здание находится не в лучшем виде, участок заброшен и зарос сорняком. Продавец сообщает о возможности подвести отопление и водопровод.
Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства.
Из истории
Работники мастерской Архипа Борзенкова внесли большой вклад в создание культурного облика города на рубеже XIX-ХХ вв.
Мастерскую Борзенков организовал в 1885 году. Он был подрядчиком строительства многих церквей, церковной живописи и иконостасов: вел надзор за строительством церкви Иконы Казанской Божьей Матери в селе Коробейниково, подрядчиком реконструкции здания Центрального Улалинского училища.
Также участвовал в создании резных позолоченных иконостасов для храма святителя Димитрия митрополита Ростовского и Успенского кафедрального собора в Бийске и постоянно сотрудничал с Алтайской Духовной Миссией.