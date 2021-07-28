28 июля 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Старинную иконописную мастерскую за бесценок продают в Алтайском крае

В Бийске на продажу выставили землю и здание уникальной иконописной мастерской по цене небольшой квартиры — 2,3 млн рублей. Об этом сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Здание иконописной мастерской продают в Бийске.
Здание иконописной мастерской продают в Бийске.
avito.ru

На участке 9,9 соток на пересечении ул. Иркутской и пер. Среднего располагается старинный двухэтажный кирпичный дом в 240 кв. метров.

В доме никто не живет, до революции там была иконописная мастерская Архипа Борзенкова, но дом не числится в реестре объектов культурного наследия края.

Здание находится не в лучшем виде, участок заброшен и зарос сорняком. Продавец сообщает о возможности подвести отопление и водопровод.

Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства.

Из истории

Работники мастерской Архипа Борзенкова внесли большой вклад в создание культурного облика города на рубеже XIX-ХХ вв.

Мастерскую Борзенков организовал в 1885 году. Он был подрядчиком строительства многих церквей, церковной живописи и иконостасов: вел надзор за строительством церкви Иконы Казанской Божьей Матери в селе Коробейниково, подрядчиком реконструкции здания Центрального Улалинского училища.

Здание иконостасно-иконописной мастерской Архипа Борзенкова, 1900.
Здание иконостасно-иконописной мастерской Архипа Борзенкова, 1900.
etoretro.ru / Павел Коваленко

Также участвовал в создании резных позолоченных иконостасов для храма святителя Димитрия митрополита Ростовского и Успенского кафедрального собора в Бийске и постоянно сотрудничал с Алтайской Духовной Миссией.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость