Ставка на историю. Как «Селф» встраивает современные объекты в пространство центра Барнаула, несмотря на встряски

Возможная отмена в Алтайском крае льготной ипотеки до сих пор вызывает бурю эмоций в строительной сфере. Мера была принята для стабилизации растущих цен на жилой «квадрат». Руководитель строительной компании «Селф» Нодар Шония не согласен с таким подходом. Увеличение стоимости жилья не стоит списывать только на господдержку жилищного кредитования. О других причинах скачка, комфортном жилье и концепции бережного обращения с исторической частью Барнаула застройщик рассказал журналистам altapress.ru.

Ипотечное заблуждение

Нодар Шония отметил, что себестоимость квадратного метра жилья должна была увеличиться и без влияния повышенного спроса на новостройки. Именно этот фактор ставят во главу угла сложившейся ситуации с ростом ценника.

На сложный процесс повлияли более фундаментальные причины — значительное удорожание стройматериалов, увеличение ставки на кредиты для застройщиков в рамках проектного финансирования и т. д.

Нодар Шония,

гендиректор строительной компании «Селф»:

— В случае если подорожает ипотека, вряд ли снизится стоимость жилья. Мера может привести к обратному эффекту — цена начнет расти быстрее. Процентная ставка должна, наоборот, не повышаться, а понижаться. Тогда это приведет к уменьшению стоимости, увеличению конкуренции, появлению большего количества предложений. Если просмотреть статистику, представленную отделом продаж компании «Селф», то хорошо видно, что ипотека занимает далеко не первое место.

Нодар Шония. Фото: Анна Зайкова

Бережное проектирование

Несмотря на все перипетии и волнения рынка недвижимости, «Селф» держит планку — создает новые и реализует уже заявленные проекты.

Ряд объектов возведены или еще только начинают возводиться в историческом центре Барнаула. Каждый из них даже на стадии эскиза прекрасно встраивается в окружающее пространство.

Жилой комплекс «Столичный» стал хорошим примером бережного проектирования. Он аккуратно вписался в пространство ключевого района Барнаула — площади Октября. Его высота и фасады не конфликтуют с парадной монументальностью главного элемента ансамбля — Дома под шпилем.

В архитектуре ЖК «Столичный» нашли отражение московский лоск дома на Котельнической набережной и чисто сибирская сдержанность. Центральное здание, увенчанное шпилем, пластикой и оформлением фасадов в какой-то степени поддержало сталинский неоклассицизм в архитектуре Барнаула. В то же время дом стал глотком свежего воздуха, обновил и структурировал пространство, придал ему динамику.

Оптимальное пространственное решение

У «Столичного» — одного из знаковых ЖК «Селфа» — есть ряд преимуществ. Они не ограничиваются только красотой фасадов. В первую очередь это монолитно-­кирпичные дома бизнес-­класса. В них разместились комфортные квартиры с интересными планировками.

Казалось бы, жилой комплекс находится в центре города, где пространство в дефиците. Тем не менее жильцы ЖК «Столичный» не будут испытывать дискомфорта, связанного с ограниченным пространством.

Проектировщики «Селфа» продумали все до мелочей. Они оптимально использовали отведенный участок.

В итоге двор ЖК получился просторным. В нем нашлось место для детских площадок и зоны отдыха. Под землей разместился трехуровневый паркинг.

Так «Селф» одним изящным проектом решил все проблемы центра Барнаула: недостаток парковочных мест, отсутствие зелени и организацию придомовых территорий.

Не менее «умный» и бережный проект уже скоро появится в другой части центра Барнаула. В него органично впишется реконструированный фасад памятника городской архитектуры. Будучи когда-то заброшенным, теперь он получит новую жизнь и станет украшением проспекта краевой столицы.

Сибирский размах

Еще одной визитной карточкой Барнаула станет большой проект, аналогов которому нет ни в одном регионе за Уралом. Благодаря ему одно из исторических мест на карте центра города станет точкой притяжения для жителей и гостей краевой столицы.

К облакам устремятся здания многофункционального комплекса. На такой амбициозный проект с истинно сибирским размахом компания «Селф» решается впервые. Вероятно, одно из зданий станет самым высоким за всю историю Барнаула.

Словом, несмотря на все экономические встряски, компания «Селф» идет намеченным курсом. Застройщик продолжает заниматься реконструкцией старых исторических зданий и возведением не менее заметных новых. «Селф» преображает Барнаул здесь и сейчас, аккуратно встраивая в контекст прошлого парадигму будущего.

Строительная компания «Селф»

Адрес: пр. Калинина, 116/2

Тел. (3852) 50−20−10

Сайт: selfstroi.ru

Instagram: selfstroi

Застройщик — ООО «Селф». С проектной документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф