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Недвижимость

Стелу «Город трудовой доблести» устанавливают в Барнауле

Стелу «Город трудовой доблести» начали устанавливать в Нагорном парке Барнаула утром 18 октября, сообщает «Толк».

Так будет выглядеть стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.
Так будет выглядеть стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.
barnaul.org

Сейчас в парке работают краны. С их помощью поднимают стальную часть стелы.

Высота объекта — более 32 метров. Он увековечит подвиг барнаульцев в Великую Отечественную войну.

«Большая часть работ уже выполнена. Самое главное — мы установили металлоконструкцию стелы», — цитирует amic.ru замглавы городской администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрея Федорова.

Федоров уточнил, что работы планируют закончить к 4 ноября.

Ранее стало известно, что в краевой столице расчищают место под новую стелу.

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