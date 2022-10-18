Стелу «Город трудовой доблести» устанавливают в Барнауле

Так будет выглядеть стела "Город трудовой доблести" в Барнауле.

Сейчас в парке работают краны. С их помощью поднимают стальную часть стелы.

Высота объекта — более 32 метров. Он увековечит подвиг барнаульцев в Великую Отечественную войну.

«Большая часть работ уже выполнена. Самое главное — мы установили металлоконструкцию стелы», — цитирует amic.ru замглавы городской администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрея Федорова.

Федоров уточнил, что работы планируют закончить к 4 ноября.

Ранее стало известно, что в краевой столице расчищают место под новую стелу.