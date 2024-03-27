27 марта
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Недвижимость

Стильный и комфортный дом продают в пригороде Барнаула за 22,8 млн рублей

Очень стильный дом продают в селе Бобровка за 22,8 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Стильный и комфортный дом продают в пригороде Барнаула за 22,8 млн рублей.
Стильный и комфортный дом продают в пригороде Барнаула за 22,8 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь дома 110 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 207 тыс. рублей.

В коттедже установлена система умный дом.

Внутри двухэтажного дома в доме сделан хороший дизайнерский ремонт.

На первом этаже располагается спальня, кабинет, баня, санузел, большая и светлая гостиная. На втором этаже есть большая гардеробная и детская комната с панорамным окном.

Дом расположен в конце микрорайона, трафик машин минимaльный, рядом лес и река Бобровка.

Продавец отмечает, что вся мебель и бытовая техника остается.

На участке растет 22 взрослые лиственницы, голубые ели, гортензии, туи. Каждое дерево подсвечивается.

Ранее сообщалось, что коттедж с витражными окнами и идеальным садом продают в Барнауле за 23,9 млн рублей.

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