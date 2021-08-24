Стоимость квадратного метра жилья в России предложили увеличить

Сенатор Андрей Кутепов, отвечающий в Совфеде за экономическую политику, предложил пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья в регионах, сообщает ТАСС .

Кутепов предложил изменить стоимость квадратного метра жилья при переселении граждан из аварийных домов, в частности, из-за роста цен на стройматериалы.

Соответствующее предложение сенатор направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

«Проблема отражения стоимости жилья, приближенной к рыночной стоимости, для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, до настоящего времени не разрешена. Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ в пределах фактической цены строительства, что позволит стимулировать строительство жилья, достичь сбалансированности бюджетов субъектов», — говорится в документе.

По словам Кутепова, при расчете затрат регионов Минстрой РФ не учитывает расходы, связанные с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым.

Аварийное жилье в Барнауле. vk.com/civilpatrol.

Сенатор привел в пример ситуацию в Пензенской области.

«Стоимость одного квадратного метра по заключенному муниципальному контракту на строительство многоквартирных домов в Пензе составила 47 139,89 руб. При этом даже эта стоимость не отражает объективную стоимость жилья на рынке в данном сегменте, особенно при скачках в ценах на строительные материалы. При выборе способа переселения граждан „строительство многоквартирных домов“ возникают дополнительные затраты на разработку проектно-сметной документации, оплату работ по техническим присоединениям, оплату государственной экспертизы, которые не являются программными мероприятиями и оплачиваются за счет средств бюджета муниципального образования», — пояснил Кутепов.

По его мнению, основная проблема реализации региональной программы переселения — значительный рост цен на строительные материалы (металл, дерево порядка 30%).

Это привело к увеличению стоимости жилья на первичном и на вторичном рынках — в Пензе стоимость «квадрата» варьируется от 57 тыс. до 70 тыс. рублей и выше.

При этом, уточнил сенатор, Минстрой в июне установил на третий квартал 2021 года норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья для Пензенской области на уровне 40 886 рублей.

По словам Кутепова, схожая проблема с разницей в цене «квадрата» наблюдается и в других регионах России