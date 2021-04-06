Стоимость земли Алтайского края оценят в 2022 году

В 2022 году на территории Алтайского края проведут государственную кадастровую оценку земельных участков, сообщает региональное Управление имущественных отношений.

Кадастровой оценке подвергнутся земельные участки, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на территории края.

«Определение кадастровой стоимости будет осуществляться „Алтайским центром недвижимости и государственной кадастровой оценки“ (АЦНГКО) <…> В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, осуществляют прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости», — отметили в управлении.

Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются следующими способами:

Почтовым отправлением в АЦНГКО по адресу: 656038 г. Барнаул , ул. Кирова , д. 25-а.

ул. Кирова д. 25-а. В электронном виде на адрес электронной почты АЦНГКО: altkadastr@altkadastr.ru.

При личном обращении в АЦНГКО по адресу: г. Барнаул , ул. Деповская , 7 г.

ул. Деповская 7 г. При личном обращении в Многофункциональные центры. Адреса структурных подразделений МФЦ , а также время приема можно уточнить на сайте.

Всем желающим напомнили, что в связи с пандемией «при личном обращении документы принимаются через специализированный ящик для корреспонденции, установленный в АЦНГКО».