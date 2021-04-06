Стоимость земли Алтайского края оценят в 2022 году

Кадастровой оценке подвергнутся земельные участки, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на территории края.
«Определение кадастровой стоимости будет осуществляться „Алтайским центром недвижимости и государственной кадастровой оценки“ (АЦНГКО) <…> В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, осуществляют прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости», — отметили в управлении.
Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются следующими способами:
- Почтовым отправлением в АЦНГКО по адресу: 656038 г. Барнаул, ул. Кирова, д. 25-а.
- В электронном виде на адрес электронной почты АЦНГКО: altkadastr@altkadastr.ru.
- При личном обращении в АЦНГКО по адресу: г. Барнаул, ул. Деповская, 7 г.
- При личном обращении в Многофункциональные центры. Адреса структурных подразделений МФЦ, а также время приема можно уточнить на сайте.
Всем желающим напомнили, что в связи с пандемией «при личном обращении документы принимаются через специализированный ящик для корреспонденции, установленный в АЦНГКО».
По всем непонятным вопросам и для уточнений можно обратиться по телефонам: 8−983−548−00−83,