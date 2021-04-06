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Недвижимость

Стоимость земли Алтайского края оценят в 2022 году

В 2022 году на территории Алтайского края проведут государственную кадастровую оценку земельных участков, сообщает региональное Управление имущественных отношений.

В Алтайском районе Алтайского края.
В Алтайском районе Алтайского края.
altayrealt.ru

Кадастровой оценке подвергнутся земельные участки, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на территории края.

«Определение кадастровой стоимости будет осуществляться „Алтайским центром недвижимости и государственной кадастровой оценки“ (АЦНГКО) <…> В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, осуществляют прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости», — отметили в управлении.

Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются следующими способами:

  • Почтовым отправлением в АЦНГКО по адресу: 656038 г. Барнаул, ул. Кирова, д. 25-а.
  • В электронном виде на адрес электронной почты АЦНГКО: altkadastr@altkadastr.ru.
  • При личном обращении в АЦНГКО по адресу: г. Барнаул, ул. Деповская, 7 г.
  • При личном обращении в Многофункциональные центры. Адреса структурных подразделений МФЦ, а также время приема можно уточнить на сайте.

Всем желающим напомнили, что в связи с пандемией «при личном обращении документы принимаются через специализированный ящик для корреспонденции, установленный в АЦНГКО».

По всем непонятным вопросам и для уточнений можно обратиться по телефонам: 8−983−548−00−83, 8 (3852) 58-00-83, 29−04−69, 29−04−67.

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