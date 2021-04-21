Страсти по недвижимости. Перспектива отмены льготной ипотеки вскрыла старые раны строительной отрасли

Новость о возможной отмене ипотеки под 6,5% в Алтайском крае стала темой для бурных обсуждений на круглом столе в «Алтапрессе». Она потянула за собой нить не менее острых вопросов, требующих комплексных решений. О чем конкретно говорили эксперты строительной отрасли, риэлторы и банкиры — в нашем материале.

О возможной миграции

Министр строительства Иван Гилев высказал мнение, которое поддержали практически все участники круглого стола, — в дотационном регионе нельзя отменять госпрограмму кредитования под низкий процент. В этом барнаульских экспертов так или иначе поддерживают федеральные отраслевые министерства и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Они отстаивают позицию не останавливать госпрограмму.

Иван Гилев. Анна Зайкова.

Иван Гилев,

министр строительства Алтайского края:

С просьбой сохранить данную меру поддержки выступил губернатор Виктор Томенко. Он подготовил обращение Михаилу Мишустину. В любом случае должна быть какая-то выборочная поддержка. Забегая вперед, скажу, что если отменить льготную ипотеку в одном населенном пункте и оставить в другом, можно спровоцировать отток населения. Мы хотим миграции жителей Алтайского края в Новосибирск, где кредит на недвижимость останется с низкой ставкой? Считаю, что вопрос требует дополнительной проработки. Надеюсь, что никаких скоропалительных решений здесь не будет.

Об одной из причин роста цен на жилье

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин обратил внимание присутствующих на глубинные причины увеличения стоимости жилого «квадрата». Одна из них — новая схема финансирования проектов жилой недвижимости.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Никто не говорит о том, что после введения проектного финансирования с рынка ушли около пяти строительных компаний. Они не смогли работать на тех условиях, которые предлагают банки. Так у нас не появится дополнительного предложения на рынке. В то же время банкиры подтвердят, что для рентабельности проектов цену за квадратный метр нужно поднимать, иначе застройщики просто не получат кредиты на возведение объектов. Мы подготовили и отправили письма в профильные министерства и комитеты, где обозначили свою позицию — строительную отрасль нужно поддержать. Для этого региону нужна программа хотя бы какой-то адресной льготной ипотеки.

О важной роли льготной ипотеки и проектного финансирования

Ирина Бубенко. Анна Зайкова.

Региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле Ирина Бубенко отметила, что организация пришла в краевую столицу с ипотечным кредитованием относительно недавно, на рынке Барнаула на базе кредитно-кассового офиса работает с августа прошлого года. А в сентябре начался вал сделок.

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле:

За четыре месяца мы оказались в центре ажиотажного спроса на ипотеку. Было выдано 250 млн рублей жилищных кредитов. При этом многие эксперты отметили, что в январе был относительный спад. С точки зрения бизнеса он достаточно короткий из-за длинных каникул. Тем не менее нам удалось выдать ипотек еще на 150 млн рублей. В целом же период с января по апрель 2021 года прошел плодотворно. Цифры статистики подтверждают: повышенный интерес к новостройкам не спадает. Одна из причин — льготная ипотека, другая — возросший инвестиционный спрос. Это подтверждает и наш опыт. Действительно, ключевая ставка стремительно падала. Депозиты стали не интересны людям. Часть населения перенаправила сбережения в прямые денежные инвестиции либо в недвижимость. Игорь Лузанов и Юрий Гатилов. Анна Зайкова. Что касается проектного финансирования, банк уделяет особое внимание анализу себестоимости проектов. Мы заранее прогнозируем вероятные изменения в экономике и закладываем процент на ценовые риски. Яркий пример — начало текущего года, когда резко увеличились инфляция и стоимость стройматериалов. Почему это важно в первую очередь для нас? Впоследствии может сложиться ситуация, когда проект окажется недофинансирован и застройщику потребуются дополнительные ресурсы. Но, согласно закону, может быть только один кредитор, поэтому незавершенный объект может перейти в разряд проблемных. В этом никто не заинтересован — ни застройщик, ни банк, ни клиент.

О прогнозах изменений на рынке недвижимости

Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова.

Директор агентства «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин отметил, что тенденции на рынке недвижимости говорят о возможных изменениях средней ставки по ипотеке. Она может вырасти на 1% и составить около 8,5%.

Дмитрий Дворядкин,

директор агентства «Перспектива 24»:

Мы ожидаем, что во второй половине 2021 года рынок стабилизируется и войдет в свое нормальное состояние, прервав годичный цикл роста цен. Нормальное состояние — это когда люди покупают жилье, действительно нуждаясь в нем, а не пытаясь вложить деньги или экстренно воспользоваться льготной ипотекой. Таких потребителей будет абсолютное большинство. Они, как правило, более тщательно подходят к выбору жилья, стараясь учесть сразу много критериев. Они готовы искать и выбирать. И здесь обострится важность функции риэлтора, который посоветует, у какого именно застройщика покупать квартиру. На круглом столе , посвященном вопросам строительного рынка в 2021 году. Анна Зайкова. Снижение цен на жилье мы вряд ли увидим. Обычно на рынке в продаже «висит» около 5 тыс. квартир на вторичке и порядка 3−4 тыс. — на первичке. Сейчас же в новостройках продается примерно 1,5 тыс. квартир (а во время самого острого дефицита было менее 800), на вторичном рынке — менее 4 тыс. Это не отвечает текущему спросу, пока он превышает предложение. Чтобы цены пошли вниз или хотя бы встали, как показывает опыт, предложение должно вдвое превышать спрос. А для этого Барнаулу нужно строить намного больше, чем сейчас. Ну, а мы, риэлторы, всегда готовы эти объемы быстро продать покупателю.

О цифровых решениях для «умных» и комфортных домов

Ирина Белкина. Анна Зайкова.

Директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома» Ирина Белкина рассказала, что в Барнауле возникла парадоксальная ситуация, когда на рынке нового жилья все больше востребованы комплексные цифровые решения, такие как «умный дом», «умные» шлагбаум и домофон, видеонаблюдение, но застройщики почему-то не готовы это обеспечить независимо от класса возводимого жилья. В других регионах девелоперы охотно сотрудничают с компаниями, предоставляющими IT-услуги комплексно, повышая тем самым привлекательность жилья на рынке.

Ирина Белкина,

директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома»:

Нужны общие правила игры для всех участников строительного процесса. Сейчас реальность такова, что мы буквально залетаем в новостройку на последних этапах возведения. А рынок требует не только интернет в каждой квартире, но и цифровую домофонию, видеонаблюдение, «умную» систему контроля и управления доступом (СКУД), с помощью которой, к примеру, экстренные службы могут беспрепятственно попадать на территорию дома. Люди хотят жить комфортно, иметь в своей квартире индивидуальные IT-решения. На круглом столе , посвященном вопросам строительного рынка в 2021 году. Анна Зайкова. К сожалению, пока застройщики думают об этом в последний момент, и это негативно влияет на качество выполняемой нами работы, принятие быстрых и правильных решений. Есть и другой сдерживающий фактор. Когда на объект заходит управляющая компания, мы не всегда можем найти с ней взаимопонимание, потому что УК, преследуя свои интересы, не считает нужным взять оборудование хотя бы на ежемесячное обслуживание и заключить безвозмездный договор на легализацию услуг. Наша совместная задача в том, чтобы телеком-среда формировалась на объектах комплексной застройки с первого этапа. Чтобы мы в спокойном режиме согласовывали технические решения, оптимизировали их. Так мы сможем планировать и прогнозировать свои инвестиции. Тот застройщик, который идет на это осознанно, получает в итоге более привлекательную для продажи недвижимость, которая хоть и чуть более дорогая, но раскупается в первую очередь, независимо от того, новостройка это или вторичное жилье. На круглом столе , посвященном вопросам строительного рынка в 2021 году. Анна Зайкова. В прошлом году наша компания вложила в частный сектор 140 млн рублей, в многоквартирную застройку — 56 млн. Мы абсолютно бесплатно проводили интернет. В дома, построенные до 2020 года, безвозмездно заводили наши цифровые услуги. Сейчас мы активно заходим в новостройки с придомовым видеонаблюдением и домофонией. И люди понимают, что окружающая их цифровая инфраструктура повышает качество жизни и обеспечивает им безопасность. В настоящее время мы идем на софинансирование, когда застройщик оплачивает только оборудование. Все строительно-монтажные работы берем на свой бюджет. Говорить о том, что «умные» услуги и цифровые решения могут ощутимо повлиять на стоимость квадратного метра жилья, я бы не стала. Но это однозначно сделает более привлекательным и перспективным рынок новостроек.

О вопросе генплана и схемы коммуникаций

Игорь Лузанов. Анна Зайкова.

Директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» Игорь Лузанов отметил, что на сегодняшний день у СГК нет полной информации для понимания потребностей краевой столицы в проведении коммуникаций — где и какие нагрузки потребуются Барнаулу.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК:

Сейчас мы работаем, по сути, с колес. Нам приходит заявка на подключение объекта в каком-то районе Барнаула, и мы начинаем просчитывать стоимость и лимит по времени для проведения работ. Следующая заявка приходит уже из другой точки города. И так происходит систематически. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Компания сама идет к застройщикам и выстраивает диалог. Все дело в том, что для построения полной картины не хватает четкого генерального плана, где было бы отражено развитие города и городских сетей. Мы уже поднимали вопрос на совещаниях в администрации. Тем временем генплан жизненно необходим не только нам. Например, строительство не может вестись без ресурсоснабжающих организаций. Нужна готовая инфраструктура. И ее формирование должно опережать строительство. А мы сейчас идем позади.

О ценах на светопрозрачные конструкции

Александр Зайцев. ГК «АКТО»

Сооснователь компании «АКТО» Александр Зайцев рассказал о том, что рост цен на металл, стекло, профиль и фурнитуру активизировался с ноября прошлого года. Была надежда, что цены в январе и феврале стабилизируются, но этого не произошло. Напротив, стоимость материалов для изготовления светопрозрачных конструкций продолжает увеличиваться.

Александр Зайцев,

сооснователь компании «АКТО»: