Цены выше, строим меньше. Жилье в новостройках Алтайского края дорожает быстрее инфляции

За месяц, с октября по ноябрь, средняя цена квадратного метра жилья в новостройке в Алтайском крае, рассчитанная по фактическим сделкам, возросла почти на 2,5 тыс. рублей. Вообще же цены на новое жилье в 2023 году росли, опережая инфляцию. При этом строить в регионе стали меньше - объем ввода многоквартирных жилых домов сильно отстает от прошлого года, следует из статистики портала наш.дом.рф.

Быстрее инфляции

Громкое признание одного из застройщиков, что «отрасль осознанно подняла стоимость квадратного метра после того, как рынок подогрели пандемия и СВО», продолжает подтверждаться на практике.

По сведениям проектных деклараций, квадратный метр строящегося жилья в ноябре стал стоить в среднем 92 405 рублей, информирует наш.дом.рф. К декабрю 2022-го он подорожал на 24%.

А по данным, рассчитанным «Сбериндексом» по фактическим сделкам, средняя стоимость жилого «квадрата» на первичном рынке перевалила за 100 тыс. в сентябре. А в ноябре достигла 106 353 рубля. Рост к декабрю прошлого года: +16,6%.

Кошелек. открытые источники в интернете

Для сравнения: потребительская инфляция, согласно замерам алтайкрайстата, в ноябре составила 8% к декабрю прошлого года. Получается, цены на жилую недвижимость в новостройках Алтайского края растут быстрее цен товаров и услуг на потребительском рынке.

Но есть и хорошая новость: среднемесячная зарплата в регионе с начала года увеличилась на 18,3% (данные за 9 месяцев) - до 43,4 тыс. рублей. Данные приводит минэкономразвития края.

Спад ускоряется

Тем временем сокращение ввода в строй многоквартирных жилых домов в Алтайском крае по сравнению с 2022 годом, отмеченное еще в начале года, продолжается.

Жилищное строительство в Алтайском крае за 10 мес. 2023 года. stroi-altai.ru Жилищное строительство в Алтайском крае за 10 мес. 2023 года. stroi-altai.ru

Однако отдельные месяцы в строительном секторе не показательные – ввод жилья в эксплуатацию может быть неравномерным в течение года. Но показатель по высотному жилью отрицательный на протяжении всего года.

И можно сделать осторожный вывод – спад в ускоряется. Так, за 10 месяцев ввод "человейников" оказался на 44% меньше 10 месяцев 2022 года.

В положительной зоне пока остается показатель по индивидуальным жилым домам. Но здесь наблюдается замедление. В октябре введено 488 тыс. кв. метров, что на 7% больше уровня прошлого года. Ранее превышение аналогичного периода достигало 21-22%.

В целом же, считая и «человейники», и индивидуальные дома, за 10 месяцев года в Алтайском крае введено 713 тыс. кв. метров. Это на 17% меньше того же периода прошлого года.

Новостройки Барнаула на месте частного сектора. Altapress.ru

Проблема участков

Изменится ли ситуация в следующем году? Власти пытаются решить одну из проблем застройщиков – нехватку участков. При управлении Росреестра даже создан оперативный штаб, он определяет участки, которые можно вовлечь в жилищное строительство.

Результатом этой работы в краевом минское называют семь заявок, поданных на участки под многоквартирную застройку.

Со своей стороны ускоряет вовлечение земли (но уже федеральной) и госкорпорация ДОМ.РФ. В Бийске, где сегодня строится всего четыре многоквартирных дома площадью 15,5 тыс. кв. метров, "разыгрывается" участок в 8,2 гектара. Победитель получит право заключения договора комплексного развития территории.

Участок в Бийске предназначен для комплексного развития территории. Дом.рф

Градостроительный потенциал бийской площадки - не менее 56 тыс. кв. метров жилья, сообщили в правительства края. Аукцион состоится 25 января, начальная цена - 3,31 млн рублей.

Еще несколько крупных лотов федеральной земли, предназначенной для комплексного развития, но уже в Барнауле, пока имеют в ДОМ.РФ статус «в агентировании». То есть не имеют плановой даты и вида реализации. Один из участков расположен в районе Павловского тракта и имеет площадь 444 га.

О том, что происходит в жилищном строительстве и почему оно теряет темпы, altapress.ru подробно рассказывает здесь и здесь.