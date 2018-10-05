Строителей Барнаула уговаривают купить недостроенный дом с дольщиками

Барнаульским компания предлагают купить недостроенный многоэтажный дом на пр. Канатном, 46б. Объект возводила компания «Сибирь Звезда», однако ее руководителя осудили , а дом заморожен. В новостройке продано несколько десятков долевок на 80 млн рублей.

Забрать объект на достройку строителей призывает Ольга Дерявская, замруководителя краевой Госинспекции. Цена земельного участка составляет 4,8 млн рублей. Однако компании не спешат приобретать сложный проект, потому что эта территория расположена в центре частного сектора. Участок не имеет подъездов и не оборудован сетями коммуникаций. Как предыдущий собственник планировал построить там жилой микрорайон, строители не понимают.

Госинспекцию волнует, что дольщики не могут решить свои проблемы. Максимум они могут рассчитывать на получение земельных участков под индивидуальные дома, а также 30% от денег, выплаченных по договорам долевого участия, когда «Сибирь-Звезду» обанкротят.

Ольга Дерявская предложила взять дом на Канатном, 46б компании «Барнаулкапстрой» — акционерному обществу, принадлежащему администрации города. Однако предприятие сейчас сосредоточилось на завершении строительства домов обанкроченного «СтройГАЗа».