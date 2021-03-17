Игра на опережение. Строители Барнаула требуют внести в новый генплан 800 га приаэродромной территории

Застройщики краевой столицы подготовили список предложений для изменения генплана Барнаула. В частности, они уже сейчас ставят вопрос о внесении 800 га территории, ставшей приэродромной зоной, в главный градостроительный документ в качестве перспективной земли для жилой застройки. Девелоперы обсудили данный вопрос на очередном заседании правления Союза строителей Алтайского края.

(Не)далекая перспектива

Переговоры о возможной смене статуса огромного надела в 800 га ведутся на региональном и федеральном уровне практически с самого начала этой истории. Застройщики надеются, что с земли удастся частично или полностью снять наложенные ограничения и вывести их из «сельхозназначения» в категорию, позволяющую возводить здесь жилье.

Забор , земельный участок. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Однако есть вероятность того, что большая территория уплывет из рук, не войдя в новый генеральный план Барнаула.

О подготовке главного градостроительного документа мэрия заявила еще в ноябре прошлого года. Изначально предполагалось, что в формировании документа примут участие в том числе и застройщики, чьи интересы затрагиваются едва ли не в первую очередь. Но до сих пор власти Барнаула никак не обозначили свою заинтересованность в привлечении девелоперов. Они решили: если город не идет к застройщикам, застройщики отправятся к городу.

Александр Мишустин. Дмитрия Лямзин.

«Те вопросы, которые мы поднимали, пока не нашли никакого отражения», — отметил председатель правления Союза строителей Александр Мишустин.

Для этого участники заседания подготовили ряд предложений по внесению поправок в генеральный план Барнаула. Они будут представлены на предстоящем совещании с зампредом регионального правительства Александром Климиным.

Во-первых, предлагается внести в генплан большие участки под жилую застройку — 800 га так называемых «докучаевских земель», 300 га за Власихой, территории для реновации и т. д.

В Барнауле продают земельный участок. Avito.

«Мы ожидали, что наше обращение по включению больших земельных участков и внесении перспективных территории для реновации, найдут отражение в формировании генплана. Такие изменения повлекли бы кардинальную переработку документа и его переосмысливание», — заметил Мишустин.

Во-вторых, девелоперы считают, что нужно сделать генплан «живым» и более гибким, разрешив вносить правки даже не каждые пять лет, а раз в полгода.

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

«Когда выходит новый законодательный документ, поправка к существующим или обновленные ПЗЗ, их нужно актуализировать в рамках генплана и вносить изменения. Причем, не только глобальные, но и небольшие, текущие. Только тогда это будет „живое“ развитие города», — подчеркнул руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов.

Однако, ряд участников отметили, что профильные комитеты не готовы к подобной мере, опасаясь вероятной коррупционной составляющей такой схемы.

Кто в лес , кто — по дрова

Сосновый лес. Дрова. Анна Зайкова.

В начале марта Союз строителей обратился в ассоциацию «НОСТРОЙ». На рассмотрение в рамках технического совета была вынесена подробная презентация, посвященная проблеме утверждения приаэродромной территории в Барнауле.

В ней, наряду с описательной частью, предложен большой список предложений по решению данного вопроса в рамках столицы Алтайского края. Ее подготовила гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

Как выяснилось, одно из слабых звеньев подхода к формированию территорий с жесткими ограничениями по застройке — отсутствие единых требований к методике определения границ приаэродромных зон.

Зинаида Герасимович. Анна Зайкова.

Так, проектировщики по одним и тем же данным абсолютно по-разному составляют карты размещения территорий с особыми условиями. Судя по опыту Екатеринбурга, они могут покрывать просто космические пространства, например, практически весь город.

Зинаида Герасимович добавила, что по заданию президента Владимира Путина, «НОСТРОЙ» совместно с Минстроем детально разбираются в нюансах вопроса.

«Они собрали информацию по регионам. И на основании этого появилось заключение по седьмой зоне. О чем они говорят? Отсутствует единая методика. Исходные данные, необходимые для расчета седьмой зоны, могут быть недостоверными или неполными. Отсутствует единый стандарт составления решения об установлении приаэродромной территории», — рассказала Зинаида Герасимович.

Земельный участок Барнаула. avito.ru

Какие еще подводные камни размещения приаэродромных территорий были выявлены?

Нормативные требования по допустимому уровню шума завышены, требуется актуализация и приведение их в соответствие с международной практикой.

Законодательство не позволяет дифференцировать ограничения в седьмой подзоне с учетом проектных решений по шумозащите

Установление ограничений в седьмой подзоне, в случае ее установления, затронет большое количество существующих объектов недвижимости

Субъекты РФ ограничены в решении вопроса об определении седьмой подзоны, так как инициатива исходит от Росавиации и Роспотребнадзора.

Законодательством не предусмотрены механизмы возложения на операторов аэродромов обязанности по снижению негативного воздействия аэродрома на прилегающую городскую территорию и т. д.

Не установлены требования к лицам, разрабатывающим проекты седьмой подзоны и т. д.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

В связи с этим, Союз строителей подготовил более двух страниц текста, в который вошли предложения, как можно решить возникшие проблемы.

В двух словах это можно охарактеризовать примерно так: приостановить действие принятых документов, устанавливающих приаэродромные территории, а также выработать единую методику расчета их размещения и определить критерии выбора проектировщиков.

Смена назначения земель

Возвращаясь к генеральному плану, стоит отметить, что опыт его «оживления» уже есть. Так, в еще старый документ не так давно были внесены корректировки, касающиеся назначения земель четырех участков. Заказ на изменение назначения земель от администрации города получил ПИ «Алтайгражданпроект».

ТРЦ «Европа». trcevropa.ru

Четыре участка , где изменился статус земли:

Района Булыгино Земли под бывшим речным вокзалом ( принадлежит «Селфу»,) Территория в районе ТРЦ «Европа» Международный аэродром Барнаула

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

На первых двух участках появилась возможность возводить жилье, у торгового центра теперь можно строить административные здания, а на территории аэропорта — новую взлетно-посадочную полосу.

«То, что мы сделали — это просто небольшая корректировка, но даже она потребовала уйму времени и согласований. Изменилась методика загрузки самой документации. К тому же, нам пришлось вносить правки на основе замечаний, как по ходу работы, так и после. При этом, мы даже до сетей не дошли», — рассказал altapress.ru руководитель проектного института Владимир Колотов.

Действующий генплан Барнаула , фрагмент. Скриншот c сайта barnaul.org

Он добавил, что по сравнению с предстоящим формированием генерального плана, проведенную работу нельзя назвать большой. Это лишь внесение изменений в уже существующий документ. Они позволят Барнаулу в ближайшее время не остановиться в развитии.

«Если говорить о новом генплане, то там предстоит провести комплексный и детальный предварительный анализ. Какие-то документы уже в процессе подготовки, каких-то вообще еще нет. В отдельных районах перспективная земля не выведена из-под ограничений, нет разрешительной документации, плана развития сетей и т. д. Поэтому, прежде чем приступить к такой колоссальной работе, как формирование генерального плана горда, нужно хорошо подготовиться. В связи с этим, следует понимать, что Барнаул не может прийти к такой глобальной цели быстро. На это потребуется много времени — месяцы, а, возможно, и не один год», — рассказал Колотов.

Барнаул. Дом под Шпилем. altapress.ru

В завершение заседания, участники еще раз проговорили основные пункты повестки, которая будет вынесена на обсуждение в рамках совещания с Александром Климиным, краевым минстроем и профильными комитетами.