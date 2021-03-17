Игра на опережение. Строители Барнаула требуют внести в новый генплан 800 га приаэродромной территории

(Не)далекая перспектива
Переговоры о возможной смене статуса огромного надела в 800 га ведутся на региональном и федеральном уровне практически с самого начала этой истории. Застройщики надеются, что с земли удастся частично или полностью снять наложенные ограничения и вывести их из «сельхозназначения» в категорию, позволяющую возводить здесь жилье.
Однако есть вероятность того, что большая территория уплывет из рук, не войдя в новый генеральный план Барнаула.
О подготовке главного градостроительного документа мэрия заявила еще в ноябре прошлого года. Изначально предполагалось, что в формировании документа примут участие в том числе и застройщики, чьи интересы затрагиваются едва ли не в первую очередь. Но до сих пор власти Барнаула никак не обозначили свою заинтересованность в привлечении девелоперов. Они решили: если город не идет к застройщикам, застройщики отправятся к городу.
«Те вопросы, которые мы поднимали, пока не нашли никакого отражения», — отметил председатель правления Союза строителей Александр Мишустин.
Для этого участники заседания подготовили ряд предложений по внесению поправок в генеральный план Барнаула. Они будут представлены на предстоящем совещании с зампредом регионального правительства Александром Климиным.
Во-первых, предлагается внести в генплан большие участки под жилую застройку — 800 га так называемых «докучаевских земель», 300 га за Власихой, территории для реновации и т. д.
«Мы ожидали, что наше обращение по включению больших земельных участков и внесении перспективных территории для реновации, найдут отражение в формировании генплана. Такие изменения повлекли бы кардинальную переработку документа и его переосмысливание», — заметил Мишустин.
Во-вторых, девелоперы считают, что нужно сделать генплан «живым» и более гибким, разрешив вносить правки даже не каждые пять лет, а раз в полгода.
«Когда выходит новый законодательный документ, поправка к существующим или обновленные ПЗЗ, их нужно актуализировать в рамках генплана и вносить изменения. Причем, не только глобальные, но и небольшие, текущие. Только тогда это будет „живое“ развитие города», — подчеркнул руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов.
Однако, ряд участников отметили, что профильные комитеты не готовы к подобной мере, опасаясь вероятной коррупционной составляющей такой схемы.
Кто в лес, кто — по дрова
В начале марта Союз строителей обратился в ассоциацию «НОСТРОЙ». На рассмотрение в рамках технического совета была вынесена подробная презентация, посвященная проблеме утверждения приаэродромной территории в Барнауле.
В ней, наряду с описательной частью, предложен большой список предложений по решению данного вопроса в рамках столицы Алтайского края. Ее подготовила гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.
Как выяснилось, одно из слабых звеньев подхода к формированию территорий с жесткими ограничениями по застройке — отсутствие единых требований к методике определения границ приаэродромных зон.
Так, проектировщики по одним и тем же данным абсолютно по-разному составляют карты размещения территорий с особыми условиями. Судя по опыту Екатеринбурга, они могут покрывать просто космические пространства, например, практически весь город.
Зинаида Герасимович добавила, что по заданию президента Владимира Путина, «НОСТРОЙ» совместно с Минстроем детально разбираются в нюансах вопроса.
«Они собрали информацию по регионам. И на основании этого появилось заключение по седьмой зоне. О чем они говорят? Отсутствует единая методика. Исходные данные, необходимые для расчета седьмой зоны, могут быть недостоверными или неполными. Отсутствует единый стандарт составления решения об установлении приаэродромной территории», — рассказала Зинаида Герасимович.
Какие еще подводные камни размещения приаэродромных территорий были выявлены?
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Нормативные требования по допустимому уровню шума завышены, требуется актуализация и приведение их в соответствие с международной практикой.
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Законодательство не позволяет дифференцировать ограничения в седьмой подзоне с учетом проектных решений по шумозащите
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Установление ограничений в седьмой подзоне, в случае ее установления, затронет большое количество существующих объектов недвижимости
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Субъекты РФ ограничены в решении вопроса об определении седьмой подзоны, так как инициатива исходит от Росавиации и Роспотребнадзора.
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Законодательством не предусмотрены механизмы возложения на операторов аэродромов обязанности по снижению негативного воздействия аэродрома на прилегающую городскую территорию и т. д.
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Не установлены требования к лицам, разрабатывающим проекты седьмой подзоны и т. д.
В связи с этим, Союз строителей подготовил более двух страниц текста, в который вошли предложения, как можно решить возникшие проблемы.
В двух словах это можно охарактеризовать примерно так: приостановить действие принятых документов, устанавливающих приаэродромные территории, а также выработать единую методику расчета их размещения и определить критерии выбора проектировщиков.
Смена назначения земель
Возвращаясь к генеральному плану, стоит отметить, что опыт его «оживления» уже есть. Так, в еще старый документ не так давно были внесены корректировки, касающиеся назначения земель четырех участков. Заказ на изменение назначения земель от администрации города получил ПИ «Алтайгражданпроект».
Четыре участка, где изменился статус земли:
- Района Булыгино
- Земли под бывшим речным вокзалом (принадлежит «Селфу»,)
- Территория в районе ТРЦ «Европа»
- Международный аэродром Барнаула
На первых двух участках появилась возможность возводить жилье, у торгового центра теперь можно строить административные здания, а на территории аэропорта — новую взлетно-посадочную полосу.
«То, что мы сделали — это просто небольшая корректировка, но даже она потребовала уйму времени и согласований. Изменилась методика загрузки самой документации. К тому же, нам пришлось вносить правки на основе замечаний, как по ходу работы, так и после. При этом, мы даже до сетей не дошли», — рассказал altapress.ru руководитель проектного института Владимир Колотов.
Он добавил, что по сравнению с предстоящим формированием генерального плана, проведенную работу нельзя назвать большой. Это лишь внесение изменений в уже существующий документ. Они позволят Барнаулу в ближайшее время не остановиться в развитии.
«Если говорить о новом генплане, то там предстоит провести комплексный и детальный предварительный анализ. Какие-то документы уже в процессе подготовки, каких-то вообще еще нет. В отдельных районах перспективная земля не выведена из-под ограничений, нет разрешительной документации, плана развития сетей и т. д. Поэтому, прежде чем приступить к такой колоссальной работе, как формирование генерального плана горда, нужно хорошо подготовиться. В связи с этим, следует понимать, что Барнаул не может прийти к такой глобальной цели быстро. На это потребуется много времени — месяцы, а, возможно, и не один год», — рассказал Колотов.
В завершение заседания, участники еще раз проговорили основные пункты повестки, которая будет вынесена на обсуждение в рамках совещания с Александром Климиным, краевым минстроем и профильными комитетами.