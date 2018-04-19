Строители подарили по квадратному метру жилья 22 читателям altapress.ru

5 и 6 апреля все слоги "жи" в новых редакционных материалах были кликабельными (гиперссылки вели на сайт "Жилищной инициативы"). Мы предложили читателям сосчитать количество таких слогов, сделать скриншоты и отправить их в редакцию по электронной почте. Вот список тех, кто прислал правильный ответ:

Георгина Ольга; Гладких Лариса; Гостюхина Ирина; Дудоладов Дмитрий; Кельблер Артем; Киселев Вадим; Киселева Галина; Кобзев Юрий; Корниенко Антон; Корниенко Ольга; Кузьминых Диана; Логинов Алексей; Логинов Сергей; Малачева Ирина; Посысаева Елена; Рудаков Дмитрий; Сугатова Нина; Травников Данил; Уварова Екатерина; Хатина Татьяна; Цвиль Сергей; Шарф Татьяна.

Все они получили сертификаты в редакции ИД "Алтапресс".

Факт

6 апреля 2018 года компании "Жилищная инициатива" исполнилось 20 лет. Сегодня это не просто флагман своей отрасли. Это амбициозный коллектив, который во многом определяет облик краевой столицы. И благодаря его усилиям, мы видим город, в котором действительно хочется жить.

20 лет "ЖИ" в цифрах

110 жилых домов сдала компания к своему юбилею. Это примерно 20-я часть* всех многоэтажек в Барнауле.

жилых домов сдала компания к своему юбилею. Это примерно 20-я часть* всех многоэтажек в Барнауле. Более 60 тыс. человек живут в более чем 18 тыс. квартир, которые построила "ЖИ". Это почти столько же, сколько всего жителей в Новоалтайске или Горно-Алтайске.

человек живут в более чем 18 тыс. квартир, которые построила "ЖИ". Это почти столько же, сколько всего жителей в Новоалтайске или Горно-Алтайске. Более 1 млн кв. метров составляет общая площадь всех этих квартир. На такой территории можно разместить 140 футбольных полей.

кв. метров составляет общая площадь всех этих квартир. На такой территории можно разместить 140 футбольных полей. 30 школ, детсадов, многоуровневых гаражей и офисных зданий построила "ЖИ" в Барнауле и Новосибирске.

школ, детсадов, многоуровневых гаражей и офисных зданий построила "ЖИ" в Барнауле и Новосибирске. 20-45% - столько в течение последних лет составляет доля "Жилищной инициативы" на рынке нового жилья в Барнауле.

- столько в течение последних лет составляет доля "Жилищной инициативы" на рынке нового жилья в Барнауле. 700 человек в среднем составляет коллектив компании "ЖИ". Сейчас компания строит 17 многоэтажек, еще на 20 оформляет разрешения.

Юрий Гатилов,

генеральный директор "Жилищной инициативы":

- На протяжении всех 20 лет истории нашей компании мы ставили и ставим во главу своей стратегии развития семейные ценности. Компания делает все, чтобы у каждой ячейки нашего общества была возможность заниматься спортом, правильно проводить досуг, проводить побольше времени вместе с родными, растить здоровое, умное и спортивное поколение.

"Жилищная инициатива" развивается и идет в ногу со временем. Но одно остается неизменным – качество предлагаемого жилья. А вместе с ним — и иное качество жизни.

Придерживаясь четко определенной стратегии, мы с уверенностью смотрим в будущее. Мы намерены и дальше покорять строительные вершины, возводить надежные и крепкие дома для счастливых семей.

Проектные декларации на сайте barnaul-gi.ru.