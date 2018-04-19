Строители подарили по квадратному метру жилья 22 читателям altapress.ru

22 внимательных читателя altapress.ru стали победителями конкурса, который провела строительная компания "Жилищная инициатива" ("ЖИ") в канун своего 20-летнего юбилея. Все они получили по сертификату, дающему скидку на 1 квадратный метр при покупке квартиры в любом объекте девелопера.
5 и 6 апреля все слоги "жи" в новых редакционных материалах были кликабельными (гиперссылки вели на сайт "Жилищной инициативы"). Мы предложили читателям сосчитать количество таких слогов, сделать скриншоты и отправить их в редакцию по электронной почте. Вот список тех, кто прислал правильный ответ:
- Георгина Ольга;
- Гладких Лариса;
- Гостюхина Ирина;
- Дудоладов Дмитрий;
- Кельблер Артем;
- Киселев Вадим;
- Киселева Галина;
- Кобзев Юрий;
- Корниенко Антон;
- Корниенко Ольга;
- Кузьминых Диана;
- Логинов Алексей;
- Логинов Сергей;
- Малачева Ирина;
- Посысаева Елена;
- Рудаков Дмитрий;
- Сугатова Нина;
- Травников Данил;
- Уварова Екатерина;
- Хатина Татьяна;
- Цвиль Сергей;
- Шарф Татьяна.
Все они получили сертификаты в редакции ИД "Алтапресс".
Факт
6 апреля 2018 года компании "Жилищная инициатива" исполнилось 20 лет. Сегодня это не просто флагман своей отрасли. Это амбициозный коллектив, который во многом определяет облик краевой столицы. И благодаря его усилиям, мы видим город, в котором действительно хочется жить.
20 лет "ЖИ" в цифрах
- 110 жилых домов сдала компания к своему юбилею. Это примерно 20-я часть* всех многоэтажек в Барнауле.
- Более 60 тыс. человек живут в более чем 18 тыс. квартир, которые построила "ЖИ". Это почти столько же, сколько всего жителей в Новоалтайске или Горно-Алтайске.
- Более 1 млн кв. метров составляет общая площадь всех этих квартир. На такой территории можно разместить 140 футбольных полей.
- 30 школ, детсадов, многоуровневых гаражей и офисных зданий построила "ЖИ" в Барнауле и Новосибирске.
- 20-45% - столько в течение последних лет составляет доля "Жилищной инициативы" на рынке нового жилья в Барнауле.
- 700 человек в среднем составляет коллектив компании "ЖИ". Сейчас компания строит 17 многоэтажек, еще на 20 оформляет разрешения.
Юрий Гатилов,
генеральный директор "Жилищной инициативы":
- На протяжении всех 20 лет истории нашей компании мы ставили и ставим во главу своей стратегии развития семейные ценности. Компания делает все, чтобы у каждой ячейки нашего общества была возможность заниматься спортом, правильно проводить досуг, проводить побольше времени вместе с родными, растить здоровое, умное и спортивное поколение.
"Жилищная инициатива" развивается и идет в ногу со временем. Но одно остается неизменным – качество предлагаемого жилья. А вместе с ним — и иное качество жизни.
Придерживаясь четко определенной стратегии, мы с уверенностью смотрим в будущее. Мы намерены и дальше покорять строительные вершины, возводить надежные и крепкие дома для счастливых семей.
Проектные декларации на сайте barnaul-gi.ru.
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