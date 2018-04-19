Недвижимость

Строители подарили по квадратному метру жилья 22 читателям altapress.ru

Сегодня, 08:02.
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22 внимательных читателя altapress.ru стали победителями конкурса, который провела строительная компания "Жилищная инициатива" ("ЖИ") в канун своего 20-летнего юбилея. Все они получили по сертификату, дающему скидку на 1 квадратный метр при покупке квартиры в любом объекте девелопера.

Сертификат.
Сертификат. Фото : Дмитрий Лямзин.

5 и 6 апреля все слоги "жи" в новых редакционных материалах были кликабельными (гиперссылки вели на сайт "Жилищной инициативы"). Мы предложили читателям сосчитать количество таких слогов, сделать скриншоты и отправить их в редакцию по электронной почте. Вот список тех, кто прислал правильный ответ:

  1. Георгина Ольга;
  2. Гладких Лариса;
  3. Гостюхина Ирина;
  4. Дудоладов Дмитрий;
  5. Кельблер Артем;
  6. Киселев Вадим;
  7. Киселева Галина;
  8. Кобзев Юрий;
  9. Корниенко Антон;
  10. Корниенко Ольга;
  11. Кузьминых Диана;
  12. Логинов Алексей;
  13. Логинов Сергей;
  14. Малачева Ирина;
  15. Посысаева Елена;
  16. Рудаков Дмитрий;
  17. Сугатова Нина;
  18. Травников Данил;
  19. Уварова Екатерина;
  20. Хатина Татьяна;
  21. Цвиль Сергей;
  22. Шарф Татьяна.

Все они получили сертификаты в редакции ИД "Алтапресс".

Счастливая обладательница сертификата.
Счастливая обладательница сертификата.
Счастливый обладатель сертификата.
Счастливый обладатель сертификата.

Факт

6 апреля 2018 года компании "Жилищная инициатива" исполнилось 20 лет. Сегодня это не просто флагман своей отрасли. Это амбициозный коллектив, который во многом определяет облик краевой столицы. И благодаря его усилиям, мы видим город, в котором действительно хочется жить.

20 лет "ЖИ" в цифрах

  • 110 жилых домов сдала компания к своему юбилею. Это примерно 20-я часть* всех многоэтажек в Барнауле.
  • Более 60 тыс. человек живут в более чем 18 тыс. квартир, которые построила "ЖИ". Это почти столько же, сколько всего жителей в Новоалтайске или Горно-Алтайске.
  • Более 1 млн кв. метров составляет общая площадь всех этих квартир. На такой территории можно разместить 140 футбольных полей.
  • 30 школ, детсадов, многоуровневых гаражей и офисных зданий построила "ЖИ" в Барнауле и Новосибирске.
  • 20-45% - столько в течение последних лет составляет доля "Жилищной инициативы" на рынке нового жилья в Барнауле.
  • 700 человек в среднем составляет коллектив компании "ЖИ". Сейчас компания строит 17 многоэтажек, еще на 20 оформляет разрешения.

Юрий Гатилов,
генеральный директор "Жилищной инициативы":

- На протяжении всех 20 лет истории нашей компании мы ставили и ставим во главу своей стратегии развития семейные ценности. Компания делает все, чтобы у каждой ячейки нашего общества была возможность заниматься спортом, правильно проводить досуг, проводить побольше времени вместе с родными, растить здоровое, умное и спортивное поколение.

"Жилищная инициатива" развивается и идет в ногу со временем. Но одно остается неизменным – качество предлагаемого жилья. А вместе с ним — и иное качество жизни.

Придерживаясь четко определенной стратегии, мы с уверенностью смотрим в будущее. Мы намерены и дальше покорять строительные вершины, возводить надежные и крепкие дома для счастливых семей.

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