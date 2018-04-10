Недвижимость

"Жилищная инициатива" отпраздновала свой юбилей в четырех кварталах Барнаула

Сегодня, 12:01.
Новости компаний

На днях "Жилищная инициатива" отметила свой юбилей – 20-летие компании. Праздник прошел одновременно в четырех кварталах – "Невском", 2000, "Лазурном" и "Дружном".

Свой первый дом на улице Антона Петрова, 250 "Жилищная инициатива" начала строить в 1998 году. Сегодня компания строит полноценные кварталы со школами, детскими садами, гаражами и офисными зданиями в Барнауле и Новосибирске. Всего к своему юбилею компания построила 110 жилых домов, в которых живут более 60 тысяч человек.

В своих кварталах компания отметила день рождения, подарив жителям настоящий праздник. Бесплатные сахарная вата и лимонадный бар, веселые аниматоры, конкурсы с подарками, зажигательная дискотека и живая музыка понравились и детям и взрослым. Торжество завершил праздничный салют, который разукрасил небо над кварталами "Дружный", "Невский", 2000 и "Лазурный".

Празднование юбилея.
Празднование юбилея.

Валентина Алексеева,
жительница квартала 2000:

Мы очень рады, что живем в районе, который построила "Жилищная инициатива". С другими кварталами он не сравнится. Мы знали, что компания надежная, поэтому покупали квартиру еще на стадии фундамента. "Жилищная инициатива" постоянно устраивает праздники в нашем квартале и других – это очень здорово!

Алексей,
житель квартала 2000:

Отличная компания – и отличный праздник! Радует, что хоть наш квартал давно уже сдан, "Жилищная инициатива" не забывает про нас, приехала поздравить в свой юбилей. И, конечно, очень понравился салют – словно на улице День города, только у тебя на дому!

Празднование юбилея.
Празднование юбилея.

Но на этом подарки для клиентов "Жилищной инициативы" не заканчиваются. В юбилейный месяц компания объявила специальную акцию – "1+1".  Каждому покупателю квартиры в период с 6 апреля по 5 мая компания дарит два сертификата - на 1 м кв. каждый! Один сертификат можно использовать сразу для оплаты приобретаемой квартиры, а второй подарить другу, знакомому или родственнику.

Сейчас в Барнауле компания возводит два квартала – "Дружный 2", "Лазурный 2" и микрорайон "Димитровские горки". Все квартиры в них сдаются с отделкой "под ключ" - заселяться в новую квартиру можно сразу после получения ключей!

Празднование юбилея.
Празднование юбилея.

Юрий Гатилов,
генеральный директор компании "Жилищная инициатива":

20 лет – для нас это не юбилей, а определенный рубеж! Мы всегда стремились сделать наши дома комфортным и качественным, постоянно совершенствуем технологии. Хотелось бы выразить благодарность за доверие нашим инвесторам, тем, кто покупает у нас квартиры, поблагодарить администрацию края и города Барнаула за поддержку наших проектов в обеспечении их социальной инфраструктурой. Планов у нас много. Будем продолжать строить город, в котором хочется жить!

Присоединиться к большой семье "Жилищной инициативы" просто!

  • Телефон отдела продаж в центре (ул. Крупской, 86) — 505-313.
  • Телефон отдела продаж в "Дружном" (ул. Сергея Семенова, 11) — 505-212.

Режим работы офиса:

  • понедельник-пятница с 8.30 до 18.00 (обед с 13. 00 до 14.00),
  • суббота – с 8.30 до 13.00.

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