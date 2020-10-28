Строительство идет в гору. В нагорной части Барнаула будет освоен еще один участок под жилую застройку

Объявление о проведении аукциона по продаже права на аренду земельного участка площадью 9,5 тыс. кв. метров по адресу ул. Нагорная, 6-я, 15г/7 появилось на сайте Фонда имущества Алтайского края и на официальной площадке torgi.gov.ru . Представляется, что вскоре там начнется строительство.

Единственный лот аукциона

Цель предоставления земельного участка — строительство многоэтажного жилого дома не более 25 этажей (75 м). Срок аренды — 4 года 10 месяцев.

Земля свободна от строений, но находится в зоне санитарной охраны 3 пояса. Здесь размещены недействующие сети водоснабжения.

Желтым выделен участок , который будет сдан в аренду под жилую застройку. pkk.rosreestr.ru.

Подъехать к участку можно со стороны Нагорной, 6-й через соседние земельные участки, Нагорная 6-я, 11 б (категория ИЖС) и узкой полосы по периметру (многоквартирная застройка), которые находятся в региональной собственности.

Кадастровая стоимость земли — 45,2 млн рублей

Начальный размер годовой аренды составит 9,9 млн рублей

Шаг аукциона 298 тыс. рублей

Несколько оговорок

Кроме того, в отношении участка площадью 466 кв. с установлен сервитут для строительства канализационной сети к строящимся многоквартирным домам, расположенным по адресам: г. ул. Нагорная 6-я, 15г/8 и ул. Нагорная 6-я, 15г/9. Он является срочным и действует 2 года 10 месяцев.

Сосновый лес. «Домстрой».

Есть и еще одна оговорка. Земельный участок расположен на территории, в отношении которой предусматривается размещение объектов инженерно-технического обеспечения территории, в том числе путем установления сервитутов.

Хороший и живописный район

«Хорошоево» — новый живописный район в окружении соснового бора в районе лыжной базы «Динамо». Его активно осваивает «Домстой». Там уже возводятся две высотки застройщика. Формирование квартала началось с двух 16-этажных монолитно-кирпичных домов — Дома Шишкина и Дома Поленова.

Строящиеся высотки «Домстроя». «Домстрой».

В пятидесяти метрах от квартала проходит «Трасса здоровья», дорога до Змеиногорского тракта займет не больше пяти минут, до центра можно добраться за 15. А остановка общественного транспорта находится в пешей доступности. Сплошные плюсы.

Вероятнее всего, землю, выставленную на продажу, будет осваивать тот же «Домстрой», чтобы продолжить формировать новый жилой квартал.

По крайней мере, участок отвечает всем требованиям предыдущих объектов, чье строительство ведется на данный момент. К тому же, рендеры, выставленные на сайте, напрямую намекают на освоение девелопером всех участков в данном районе нагорной части краевой столицы.

Строящиеся высотки «Домстроя». «Домстрой».

Altapress.ru пока не удалось получить подтверждения или опровержения от девелопера.

Дома, которые возводятся на данный момент уже носят собственные имена. Они названы в честь знаменитых русских художников XIX — начала XX века.

Любопытно, как назовут следующую новостройку? Брюллов, Головин, Коровин?

Строящиеся высотки «Домстроя». «Домстрой».

Ситуация прояснится после торгов. Они пройдут 3 декабря.

Заявки будут приниматься до 30 ноября включительно.