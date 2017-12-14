Строителям завернули проект многоэтажки около моста на Новом рынке в Барнауле

Проект высотки около моста на Новом рынке. Фото : realtai.ru. Проект высотки около моста на Новом рынке. Фото : realtai.ru. Проект высотки около моста на Новом рынке. Фото : realtai.ru. Проект высотки около моста на Новом рынке. Фото : realtai.ru.

Дом с украшениями в виде башен хотят построить на пустыре, расположенном рядом с мостом на Новый рынок. Когда-то здесь была двухэтажка. Аналогичные все еще стоят по соседству.

Новый дом хотят построить на 13,7 сотках (0,13 га). Сам дом займет 40% участка. Это должен быть двухсекционного 10-этажка на 144 квартиры. Застройщик спроектировал однокомнатные варианты и студии, первый этаж хотят отдать под офисы. Для жильцов предусмотрено 19 парковочных мест в подземном гараже и еще 16 на гостевой стоянке.

Градосовет посчитал, что такой дом значительно ухудшит транспортную ситуацию в микрорайоне. Кроме того, считает Сергей Боженко, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, такому дому нужно минимум 150 парковочных мест. Также стоит проработать вопрос водоотведения осадков. А еще убрать три верхних этажа.

Официальный сайт мэрии не называет компанию, планирующую застроить участок. Данный проект члены градостроительного совета отклонили.