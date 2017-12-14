Недвижимость

Строителям завернули проект многоэтажки около моста на Новом рынке в Барнауле

Сегодня, 11:28.
Недвижимость

Барнаульская строительная компания планирует возвести многоэтажный дом на пр. Ленина, 123. Градостроительный совет, который состоялся 13 декабря, в очередной раз завернул проект строительства, пишет официальный сайт города. 

Дом с украшениями в виде башен хотят построить на пустыре, расположенном рядом с мостом на Новый рынок. Когда-то здесь была двухэтажка. Аналогичные все еще стоят по соседству.

Новый дом хотят построить на 13,7 сотках (0,13 га). Сам дом займет 40% участка. Это должен быть двухсекционного 10-этажка на 144 квартиры. Застройщик спроектировал однокомнатные варианты и студии, первый этаж хотят отдать под офисы. Для жильцов предусмотрено 19 парковочных мест в подземном гараже и еще 16 на гостевой стоянке.

Градосовет посчитал, что такой дом значительно ухудшит транспортную ситуацию в микрорайоне. Кроме того, считает Сергей Боженко, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, такому дому нужно минимум 150 парковочных мест. Также стоит проработать вопрос водоотведения осадков. А еще убрать три верхних этажа.

Официальный сайт мэрии не называет компанию, планирующую застроить участок. Данный проект члены градостроительного совета отклонили. 

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