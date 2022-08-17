18 августа
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Недвижимость

Студию с минималистичным дизайнерским ремонтом продают в самом центре Барнаула за 1,8 млн рублей

В центре Барнаула выставили на продажу квартиру-студию в доме по адресу: пр-т Ленина, 43А, следует из объявления на «Авито».

Квартира-студия
Квартира-студия
avito.ru

За квартиру площадью 15 кв. м владельцы просят 1 млн 780 тыс. рублей. В пересчете один кв. м обойдется новым хозяевам в 118 667 рублей.

Жилая площадь студии составляет 13,1 кв. м. В квартире сделан дизайнерский ремонт в минималистичном стиле.

С квартирой вместе идет кухонная мебель, а также стиральная машина.

Студия расположилась на первом этаже пятиэтажного дома 1962 года постройки.

Одним из главных достоинств квартиры является ее местоположение в самом центре города. Напротив дома находится АлтГТУ, также рядом располагается корпус классического университета.

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