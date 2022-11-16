Студию в ЖК «Столичный» с личной террасой отдают под съем за 32 тыс. рублей в месяц в Барнауле

Квартиру-студию в ЖК «Столичный» сдают за 32 тыс. рублей в месяц в Барнауле. У нее есть своя большая терраса. Она находится на улице ул. 1905 года, 25. Объявление размещено на Авито .

Квартира-студия, 35,5 кв. м за 32 тыс. рублей в месяц

Площадь квартиры — 35,5 кв. м. Хозяин согласен сдать ее под залог в 16 тыс. рублей.

Студия находится на последнем, 17 этаже. У нее есть выход на личную террасу. Ее можно оформить по собственному вкусу. Оттуда открывается прекрасный вид на город.

Ремонт в квартире сделали в стиле лофт. Стены отделали кирпичом и деревом. В студии есть кухонный угол с гарнитуром, удобная гостиная с мягким диваном и ванная комната совмещенная с санузлом.

Арендодатель разрешает жить в квартире с детьми, но не с животными. Курить в ней тоже запрещено.

В нее можно заехать с 1 декабря.