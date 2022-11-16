Студию в ЖК «Столичный» с личной террасой отдают под съем за 32 тыс. рублей в месяц в Барнауле

Площадь квартиры — 35,5 кв. м. Хозяин согласен сдать ее под залог в 16 тыс. рублей.
Студия находится на последнем, 17 этаже. У нее есть выход на личную террасу. Ее можно оформить по собственному вкусу. Оттуда открывается прекрасный вид на город.
Ремонт в квартире сделали в стиле лофт. Стены отделали кирпичом и деревом. В студии есть кухонный угол с гарнитуром, удобная гостиная с мягким диваном и ванная комната совмещенная с санузлом.
Арендодатель разрешает жить в квартире с детьми, но не с животными. Курить в ней тоже запрещено.
В нее можно заехать с 1 декабря.