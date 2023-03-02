Ступеньки вниз, эмоции вверх. В Барнауле разгорелся спор, связанный с лестницей у бывшего Дома быта

К углу корпуса на пр. Ленина, 106/1 (примыкает к бывшему Дому быта) запланировали пристроить эвакуационную лестницу, чтобы обеспечить требования противопожарной безопасности. Сейчас на второй этаж, где располагаются банкетные залы, ведет только одна лестница. Ее, как и фасады здания, при строительных работах не будут трогать.
Площадь застройки лестницы — 53 кв. м.
Архитектор Владимир Золотов представил три проекта лестниц.
Один точь-в-точь повторяет уже существующую лестницу с другой северной здания. Другой выполнен в более облегченном варианте — с прозрачным ограждением.
В более предпочтительном для заказчика — компании «Олимпия» — варианте лестница остеклена. Благодаря козырьку ее не придется чистить от льда и снега.
Как считает архитектор, такая пристройка оказывает минимальное влияние на облик существующего здания.
Экс-главный архитектор Барнаула Сергей Боженко с этим не согласился. По его мнению, самое лучшее решение с точки зрения архитектурной выразительности — использовать вариант, который дублирует существующую лестницу.
«Новый объем в других материалах с боку-припеку нарушает общее композиционное решение здания бывшего Дома быта: вертикальный параллелепипед, в который врезается горизонтальный — красиво и выразительно с точки зрения чистой архитектуры, — сказал он. — А инородная пристройка, на мой взгляд, все нарушает».
Это мнение поддержал исполнительный директор «Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин: «Мне кажется, вариант с остеклением — огромный аквариум, в котором мало рыбок. То есть для такой лестницы объем очень большой. Нужно, чтобы было видно лестницу».
Депутат гордумы Евгений Носенко заметил, что если примут решение остеклять, стоит заняться и уже существующей лестницей, чтобы вид был гармоничным.
Также члены градсовета заметили, что необходимо добавить подъемник для маломобильных групп граждан.
Проект отправили на доработку.
В заключительном слове Владимир Золотов отметил, что стеклянная пристройка для лестницы — незначительное изменение облика здания по сравнению с тем, как в свое время реконструировали бывший Дом быта, к которому примыкает рассмотренный объект.