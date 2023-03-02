Ступеньки вниз, эмоции вверх. В Барнауле разгорелся спор, связанный с лестницей у бывшего Дома быта

На градсовете Барнаула представили сразу три варианта лестницы для небольшого корпуса на пр. Ленина, 106/1, но проект отправили на доработку. Расскажем, чем он не устроил экспертов.

К углу корпуса на пр. Ленина, 106/1 (примыкает к бывшему Дому быта) запланировали пристроить эвакуационную лестницу, чтобы обеспечить требования противопожарной безопасности. Сейчас на второй этаж, где располагаются банкетные залы, ведет только одна лестница. Ее, как и фасады здания, при строительных работах не будут трогать.

Площадь застройки лестницы — 53 кв. м.

Архитектор Владимир Золотов представил три проекта лестниц.

Один точь-в-точь повторяет уже существующую лестницу с другой северной здания. Другой выполнен в более облегченном варианте — с прозрачным ограждением.

В более предпочтительном для заказчика — компании «Олимпия» — варианте лестница остеклена. Благодаря козырьку ее не придется чистить от льда и снега.

Как считает архитектор, такая пристройка оказывает минимальное влияние на облик существующего здания.

Экс-главный архитектор Барнаула Сергей Боженко с этим не согласился. По его мнению, самое лучшее решение с точки зрения архитектурной выразительности — использовать вариант, который дублирует существующую лестницу.

Проект лестницы на пр. Ленина , 106/1. Владимир Золотов.

«Новый объем в других материалах с боку-припеку нарушает общее композиционное решение здания бывшего Дома быта: вертикальный параллелепипед, в который врезается горизонтальный — красиво и выразительно с точки зрения чистой архитектуры, — сказал он. — А инородная пристройка, на мой взгляд, все нарушает».

Это мнение поддержал исполнительный директор «Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин: «Мне кажется, вариант с остеклением — огромный аквариум, в котором мало рыбок. То есть для такой лестницы объем очень большой. Нужно, чтобы было видно лестницу».

Депутат гордумы Евгений Носенко заметил, что если примут решение остеклять, стоит заняться и уже существующей лестницей, чтобы вид был гармоничным.

Также члены градсовета заметили, что необходимо добавить подъемник для маломобильных групп граждан.

Проект отправили на доработку.

В заключительном слове Владимир Золотов отметил, что стеклянная пристройка для лестницы — незначительное изменение облика здания по сравнению с тем, как в свое время реконструировали бывший Дом быта, к которому примыкает рассмотренный объект.