Алтайохранкультура подключилась к суду по делу кофейни на месте «разлома»

В Барнауле прошло очередное заседание суда по поводу кофейни «Черный квадрат». К процессу присоединилось управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Представители ведомства заявили, что застройщики здания незаконно заняли охранную территорию памятника градостроительства и архитектуры регионального значения на пр. Ленина, 35, от которого положено отступить 200 м.

Также в числе третьих лиц появилась и Госинспекция Алтайского края. Спорная постройка — капитальная, уверены чиновники, так как каркас составляют металлические балки и выполнена замена грунта на щебеночное основание глубиной около 400 мм.

Предприниматели настояли на проведении очередной строительно-технической экспертизы. Ход дела решили приостановить до того, как будут известны результаты. Стоимость экспертизы составит 12 тысяч рублей, которые оплатит ответчик.

Как ранее писал altapress.ru, 3 сентября комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в суд с иском «об обязанности снести объект самовольного строительства», а также запретить эксплуатацию объекта до вступления решения суда в силу.

4 сентября суд отказал в запрете на эксплуатацию кофейни, потому что истец не доказал, что она угрожает людям.