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28 октября 8°C

Алтайохранкультура подключилась к суду по делу кофейни на месте «разлома»

В Барнауле прошло очередное заседание суда по поводу кофейни «Черный квадрат». К процессу присоединилось управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Кофейня "Черный квадрат" на месте "барнаульского разлома".
Кофейня "Черный квадрат" на месте "барнаульского разлома".
Анна Зайкова, altapress.ru.

Представители ведомства заявили, что застройщики здания незаконно заняли охранную территорию памятника градостроительства и архитектуры регионального значения на пр. Ленина, 35, от которого положено отступить 200 м.

Также в числе третьих лиц появилась и Госинспекция Алтайского края. Спорная постройка — капитальная, уверены чиновники, так как каркас составляют металлические балки и выполнена замена грунта на щебеночное основание глубиной около 400 мм.

Предприниматели настояли на проведении очередной строительно-технической экспертизы. Ход дела решили приостановить до того, как будут известны результаты. Стоимость экспертизы составит 12 тысяч рублей, которые оплатит ответчик.

Как ранее писал altapress.ru, 3 сентября комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в суд с иском «об обязанности снести объект самовольного строительства», а также запретить эксплуатацию объекта до вступления решения суда в силу.

4 сентября суд отказал в запрете на эксплуатацию кофейни, потому что истец не доказал, что она угрожает людям.

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