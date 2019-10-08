Суд обязал собственника восстановить сгоревшую контору Морозова в Барнауле

В суд обратились представители Алтайохранкультуры, сообщает «Алтайская правда».
По закону, собственники в течение года после пожара должны были провести отделочные работы. Один из владельцев заявлял, что на восстановление необходимо около 30 млн рублей, которых у него нет, а инвесторам этот объект не интересен.
В феврале 2019 года стало известно, что предварительная договоренность с инвестором все-таки есть.
Контора Морозова находился на ул. Ползунова, 31, на пл. Свободы. Он полностью сгорел в январе 2018 года. Это объект культурного наследия регионального значения, построенный в конце XIX века.
Трагический пожар
21 января 2018 года огонь практически уничтожил здание на Ползунова, 31. Когда-то в нем размещался торговый дом купца Морозова и его сыновей. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на крыше.
На месте ЧП в мороз работали пожарные: 79 человек и 25 единиц техники.
В мае руины постройки снесли, так как они представляли опасность для окружающих.