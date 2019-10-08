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8 октября 14°C

Суд обязал собственника восстановить сгоревшую контору Морозова в Барнауле

Суд вынес постановление, в котором обязывает собственника бывшей конторы купца Морозова, восстановить здание. Постройку в январе 2018 года уничтожил пожар.

В Барнауле провели поминки по сгоревшей конторе купца Морозова. 21 января 2019 года.
В Барнауле провели поминки по сгоревшей конторе купца Морозова. 21 января 2019 года.
Евгений Кучинёв vk.com/urbanstalker

В суд обратились представители Алтайохранкультуры, сообщает «Алтайская правда».

По закону, собственники в течение года после пожара должны были провести отделочные работы. Один из владельцев заявлял, что на восстановление необходимо около 30 млн рублей, которых у него нет, а инвесторам этот объект не интересен.

Остатки торгового дома купца Морозова.
Остатки торгового дома купца Морозова.
Анна Зайкова

В феврале 2019 года стало известно, что предварительная договоренность с инвестором все-таки есть.

Контора Морозова находился на ул. Ползунова, 31, на пл. Свободы. Он полностью сгорел в январе 2018 года. Это объект культурного наследия регионального значения, построенный в конце XIX века.

Трагический пожар

21 января 2018 года огонь практически уничтожил здание на Ползунова, 31. Когда-то в нем размещался торговый дом купца Морозова и его сыновей. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на крыше.

На месте ЧП в мороз работали пожарные: 79 человек и 25 единиц техники.

В мае руины постройки снесли, так как они представляли опасность для окружающих.

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