Главный судебный пристав не видит ограничений для работы проблемного барнаульского застройщика

Главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин принял решение передать исполнительное производство по монтажной компании «ПР-Холдинг» в межрайонный отдел по исполнению особо важных дел. Напомним, что этот застройщик под руководством бизнесмена Евгения Клейнатовского начал строительство жилого дома в Барнауле по адресу пр-т Ленина, 195-а, но так и не завершил.

В пресс-службе управления УФССП сообщили, что на исполнении в отделе Железнодорожного района Барнаула находится сводной исполнительное производство по компании «ПР-Холдинг». Сумма претензий к должнику составляет 60 млн рублей.

Тем не менее, в УФССП подчеркивают, что не видят препятствий для регистрации договоров долевого участия и завершения строительства проблемного жилого дома.

Что это за дом?

В начале июня дольщики «ПР-Холдинга» вышли на пикет, чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме краевых и городских властей. Дом начал возводиться в 2015 году. На первом этапе строительства были введены в эксплуатацию блок-секции № 1 и 2. А вот на блок-секциях № 3 и 4 на сегодняшний день работы не завершены.

Генеральный директор компании «ПР-Холдинг» Евгений Клейнатовский. Анна Зайкова.

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Общее количество квартир в двух недостроенных секциях — 256часть из ниха также часть нежилых помещений остаются свободными. При этом в «ПР-Холдинге» уверяличто не могут их продать в связи с темчто краевой службой судебных приставов был наложен запрет на осуществление регистрационных действия в связи с наличием судебных решений о взыскании со строительной компании неустойки по просроченным обязательствам.

Однако Дмитрий Лабутин эту информацию фактически опроверг, заявив, что препятствий не существует.

Чем помогли чиновники?

В ситуацию вмешался и мэр Барнаула Вячеслав Франк. По подсчетам чиновников на достройку дома требуется около 15 млн рублей.

9 июня в мэрии состоялось отдельное совещание по этому вопросу. Франк призвал застройщика извиниться перед дольщикам и ускорить все работу по решению проблемы.

Вячеслав Франк. Анна Зайкова

Вячеслав Фанк,

мэр Барнаула:

Необходимо усилить межведомственное взаимодействие — объединить усилия инспекции строительного и жилищного надзора, прокуратуры, судебных приставов, правоохранительных органов. Вопросы, связанные со строительством дома, остаются на контроле.

Как сообщает пресс-центр мэрии, итогом совещания стало решение «обязать застройщика предоставить справку о количестве нереализованных квартир и нежилых помещений в недостроенных секциях для определения дальнейших действий судебных приставов в отношении снятия ареста и уточнения объема средств, необходимых для завершения строительства дома».