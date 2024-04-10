Евротрешку продают в самом центре города за 14,9 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Пролетарская, 151к1.

Светлую трешку с актуальными дверями продают в Барнауле за 14,9 млн рублей.

Общая площадь квартиры 70 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 212 тыс. рублей.

Евротрешка находится в новом кирпичном доме на последнем 17 этаже. Квартира абсолютно новая, в ней никто не жил. Окна выходят на две стороны (восток-запад) и открывают вид на весь центр города

Планировка включает в себя:

кухню-гостиную;

постирочная с местами хранения;

спальню с собственной гардеробной;

основной санузел и гостевой;

свободную комнату (детская, кабинет и тд.);

вместительный шкаф в прихожей.

Светлую трешку с актуальными дверями продают в Барнауле за 14,9 млн рублей. "Авито"

Во время ремонта использовались только качественные материалы.

Квартира расположена самом центре города, все важные объекты инфраструктуры в шаговой доступности. В доме предусмотрен подземный паркинг.

На территории располагается большая закрытая детская площадка.

Вся территория комплекса закрыта, охрана есть в каждом подъезде.

Ранее сообщалось, что домик со стильными фиолетовыми табуретками продают в пригороде Барнаула за 19,4 млн рублей.

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