Свежий воздух, лес и щебет птиц. ТОП-5 коттеджей, в которых хочется жить

В первый рабочий день после длинных выходных всегда хочется продлить праздник. Так почему бы не устроить себе новоселье? Тем более, когда на рынке недвижимости столько свежих и очень заманчивых предложений. Для тех, кто хотел бы перебраться из города поближе к природе, altapress.ru составил январский рейтинг дорогих коттеджей на любой вкус.

5 место. Дом за 6,9 млн рублей для любителей сельской жизни , не готовых покидать цивилизацию

Адрес — ул. Весенняя

Площадь дома — 200 кв. м.

Размер участка — 10 соток.

Высота — 2 этажа

Коттедж за 6,9 млн рублей для любителей сельской жизни. «Циан».

Этот теплый и уютный коттедж был построен в 2010 году. Отсюда до центра города можно добраться всего за 15 минут.

В доме, помимо комнат, есть кухня-столовая, помещение, которое можно переоборудовать в кабинет или спортзал, гардеробная, большая веранда для отдыха, отапливаемый гараж на две машины, баня.

«Чистейший воздух, щебет птиц, лес, река, озеро. Летом — грибы, ягоды. Зимой — лыжные трассы, каток. Наш дом расположен далеко от трассы и центра села, поэтому здесь тихо, спокойно и свежо», — описывает недвижимость автор объявления на «Циан».

Помимо посадок на территории расположены пруд-цветник и большая теплица. Также на участке пробурена своя скважина.

«Интеллигентные, отзывчивые соседи. Наша улица жилая, все дома заселены. В селе есть фермеры, всегда можно приобрести свежее мясо, молоко, яйца, творог, торты, пельмени собственного производства, с доставкой на дом», — отмечается в объявлении.

4 место. Коттедж за 7,5 млн рублей в районе , где могут спокойно гулять дети

Адрес — микрорайон «Спутник»

Площадь дома — 200 кв. м.

Размер участка — 8 соток.

Высота — 2 этажа

Коттедж за 7,5 млн рублей в микрорайоне «Спутник». «Циан».

Глядя на стены из белого кирпича без облицовки, сложно представить, что внутри красиво и уютно. Новых владельцев здесь ждет стильный дизайн помещений, белоснежные лестничные пролеты и простор.

Здесь есть, где применить неуемную фантазию. Для любителей преобразовывать пространство уже готовы фундамент для будущих бани и беседки с мангальной зоной и открытой террасой.

Кроме того, в микрорайоне безопасно. Такой бонус обязательно оценят семьи с детьми.

«Дружная улица, не проездная, детки гуляют спокойно», — уточняет автор объявления на «Циан».

3 место. Коттедж за 9,5 млн рублей с теплицами и уличным бассейном

Адрес — ул. 2-я Малиновая , 25

25 Площадь дома — 160 кв. м.

Размер участка — 10 соток.

Высота — 3 этажа

Коттедж за 9,5 млн рублей в микрорайоне «Авиатор». «Авито».

Дом в микрорайоне «Авиатор» можно смело назвать мечтой садовода-любителя. На его участке установлены две теплицы и высажены самые распространенные культуры: яблони, малина, смородина, жимолость, виноград. Об этом владельцы недвижимости рассказали на сайте «Авито».

Кроме того, на территории в 10 соток построен гараж на три машины и уличный бассейн.

Коттедж наполнен качественной начинкой. В нем сделан неплохой ремонт, оборудованы три санузла и сауна. Есть кухня-гостиная, где будет удобно проводить семейные ужины или домашние вечеринки с друзьями.

Несмотря на то, что «Авиатор» находится в черте города, это довольно тихий микрорайон.

2 место. Просторный дом из красного кирпича за 10,5 млн рублей

Адрес — ул. 1-я Осенняя.

Площадь дома — 246 кв. м.

Размер участка — 8 соток.

Высота — 2 этажа

Коттедж из красного кирпича за 10,5 млн рублей в поселке Новосиликатный. «Авито».

Этот двухэтажный коттедж находится в поселке Новосиликатный — говорится на сайте «Авито». Особняк полностью «упакован» и готов для переезда новых владельцев. Ремонт, мебель, встроенная техника, гараж на два автомобиля и погреб — это лишь мала часть его плюсов.

Комнаты в доме просторные, спальни изолированные. В подвале — сауна, комната отдыха, помещение под спортзал и котельная. Но здесь придется немного потрудиться и заняться внутренней отделкой.

В остальном, все пригодно для комфортной жизни: есть натяжные потолки, пластиковые окна, местная и центральная канализации, газовое отопление.

Участок благоустроен. На территории построены баня и зона барбекю. Коттедж расположен возле леса — это будет весьма кстати для любителей прогулок.

1 место. Коттедж , где никто не жил , за 11 млн рублей

Адрес — ул. Декоративная , 67.

67. Площадь дома — 350 кв. м.

Размер участка — 10 соток.

Высота — 3 этажа

Коттедж за 11 млн рублей , построенный в Индустриальном районе. «Авито».

Кирпичный дом находится в черте города — в Индустриальном районе, где сформирована вся необходимая инфраструктура. Для машин сделан удобный подъезд. Пешие хозяева оценят близость автобусной остановки.

Сам дом, по словам владельца, построен добротно. Все работы велись под жестким контролем. Для строительства и отделки были использованы только качественные стройматериалы.

«Строил для себя», — отмечает автор объявления на «Авито».

Коттедж, судя по тексту на сайте, теплый и светлый. В нем установлены газовый и резервный электрический котлы. В комнатах уже готово освещение, встроена вся необходимая сантехника, иными словами, есть все, кроме мебели.

Участок в 10 соток ровный, на нем построен гараж на два автомобиля. Красивый забор, ворота и тротуарная плитка завершают образ уютного гнездышка, где еще никто не жил.

Бонус. Коттедж с Колизеем внутри за 49,9 млн рублей

Площадь этого особняка с впечатляющей начинкой 341 кв. м. Он построен на участке в 7,2 сотки в зеленой зоне Воронежа, в экологически чистом районе.

Роскошный коттедж в Воронеже за 49,9 млн рублей. domofond.ru.

Судя по тексту объявления, для его отделки были использованы плитка-мозаика Bisazza, мрамор, массив дуба, паркет из ореха. С потолка свисают итальянские люстры в классическом стиле.

Коттедж оборудован станцией подготовки и очистки воды, собственной котельной, встроенной техникой, итальянской мебелью, джакузи, приватной зоной и т. д. Есть и бассейн, имитирующий древнеримскую архитектуру — он находится внутри арт-объекта, имитирующего Флавиев амфитеатр, больше известный под названием Колизей.

«Дизайн дома выполнен под строгим авторским надзором. Благоустроенная территория вокруг дома позволяет ощутить себя как в раю (открытый бассейн, баня, зона барбекю) ландшафтный дизайн уютно вписан в территорию участка», — говорится в объявлении на сайте Domofond.ru.

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