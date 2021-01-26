Свежо, зелено, богато. ТОП-5 дорогих квартир в самых экологически чистых районах Барнаула

5 место. «Двушка» с зоной для релакса из термолипы
- Цена — 7 млн рублей
- Адрес — Правобережный тракт, 18
- Площадь — 54 кв. м.
- Этаж — 2-й из 2-ти
- Материал стен — кирпич
Эксклюзивная недвижимость находится в двухэтажном доме, построенном в экологически чистом поселке закрытого типа Заречье. Соседей здесь мало — в здании всего восемь квартир. Предложение можно найти на сайте «Циан».
Здесь все с приставкой «эко», в том числе материалы, которые использовались для дизайнерских ремонта и интерьера. Для обстановки владельцы квартиры покупали мебель только ручной работы. Она вместе с обстановкой останется новым хозяевам.
Отличительная особенность недвижимости — пространство для релакса с сауной из термоабаша и термолипы, а также зона барбекю с вытяжкой и отдельным входом.
Вместе с квартирой новый владелец получит парковочное место не только для автомобиля, но и катера.
4 место. Квартира с красивым видом на лес и розарием
- Цена — 7,9 млн рублей
- Адрес — Змеиногорский тракт, 71-а, корпус 1
- Площадь — 78,4 кв. м.
- Этаж — 3-й из 6-ти
- Материал стен — кирпич
Окна квартиры, выставленной на сайте «Авито», выходят на северную сторону, где шумит бор. Благодаря расположению, зной и духота не испортят настроения жарким летом. В открытые окна вместе с чистым воздухом будут проникать свежесть и запах хвои.
К стандартному набору любой элитной квартиры — охрана, парковка, детская площадка — здесь добавили розарий и прогулочную зону.
3 место. Двухкомнатная квартира в доме, далеком от городской суеты
- Цена — 7,99 млн рублей
- Адрес — Змеиногорский тракт, 69-л, корпус 5
- Площадь — 80 кв. м.
- Этаж — 4-й из 8-ти
- Материал стен — кирпич
Продолжаем гулять по Горе. По заверениям владельца недвижимости в элитном и экологически чистом районе Барнаула, только здесь можно оценить настоящий комфорт и уют.
Судя по фотографиям, в «двушке» с сайта «Авито» будет очень комфортно семье с непоседливыми детьми — есть, где разбрасывать вещи и игрушки. Но даже их нагромождение оставит массу свободного места. В квартире его много, а планировка визуально расширяет пространство. Эффект усиливает большая лоджия с панорамным видом.
От остатков городской суеты, которые просачиваются в тихий район, спасает расположение — дом находится в глубине дворов. Жилой комплекс возведен рядом с лесом, поэтому чистый воздух и место для длительных прогулок обеспечены.
2 место. Квартира в классическом стиле с вкусной «начинкой»
- Цена — 8,3 млн рублей
- Адрес — Змеиногорский тракт, 104-б
- Площадь — 81,4 кв. м.
- Этаж — 7-й из 8-ми
- Материал стен — кирпич
Двухкомнатная квартира с интерьером в классическом стиле тоже находится на Змеиногорском тракте. Последнее время, недвижимость, построенная в элитных ЖК на Горе, буквально наводнила рынок Барнаула.
Квартира полностью укомплектована для новых жильцов. Здесь остается практически вся обстановка. Идеальный вариант для тех, кто любит all inclusive с хорошей «начинкой».
Традиционно, жилой комплекс обеспечен охраной, зонами отдыха, детскими площадками и консьержем. Отличие от большинства себе подобных — размещение в экологически чистом месте города.
«Чистый воздух, прогулки в сосновом бору», — буквально зазывает потенциальных покупателей автор объявления на «Авито».
1 место. Просторная квартира с коридором без «пробок»
- Цена — 8,4 млн рублей
- Адрес — ул. Молодежная, 3-б
- Площадь — 110 кв. м.
- Этаж — 4-й из 16-ти
- Материал стен — кирпич
Дом с элитной квартирой с сайта «Циан» находится в районе, который в Барнауле считается экологически чистым. Здесь есть зона отдыха, фонтаны, под окнами разбит уютный сквер с елками, липами и березами. Рядом расположились Диагностический центр, библиотека, поликлиники, больницы, вузы.
На территории построены детские и спортивные площадки, зона отдыха. По периметру жилого комплекса установлена система видеонаблюдения, сам дом находится под охраной. Так что, тут не только чисто, но и безопасно.
Будущих владельцев ждут просторная и светлая гостиная с огромными окнами и выходом на лоджию, которая оборудована под комнату отдыха.
«Современный ремонт, современный шик и планировка окунет вас в атмосферу комфорта и изысканности», — говорится в объявлении.
В зоне столовой остается вся встроенная мебель, стеклокерамическая плита, жарочный шкаф, посудомоечная машина и… встроенный аквариум.
Еще одна «фишка» представителя элитного сектора недвижимости — две ванные комнаты, одна из которых оборудована джакузи. Есть и просторный коридор, где в случае большого торжества не будут образовываться «пробки».
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