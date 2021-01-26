Свежо, зелено, богато. ТОП-5 дорогих квартир в самых экологически чистых районах Барнаула

Что может быть лучше собственной квартиры? Только квартира в тихом месте с кристально чистым воздухом и зеленью. Жилье в экологичных районах города до сих пор остается в тренде. И сайты по продаже недвижимости радуют массой заманчивых предложений. Мы пробежались по страничкам с наиболее свежими объявлениями и подготовили рейтинг дорогих двухкомнатных квартир, где будет уютно даже самому взыскательному жильцу.

5 место. «Двушка» с зоной для релакса из термолипы

Цена — 7 млн рублей

Адрес — Правобережный тракт , 18

18 Площадь — 54 кв. м.

Этаж — 2-й из 2-ти

Материал стен — кирпич

«Двушка» за 7 млн рублей с зоной для релакса. «Циан».

Эксклюзивная недвижимость находится в двухэтажном доме, построенном в экологически чистом поселке закрытого типа Заречье. Соседей здесь мало — в здании всего восемь квартир. Предложение можно найти на сайте «Циан».

Здесь все с приставкой «эко», в том числе материалы, которые использовались для дизайнерских ремонта и интерьера. Для обстановки владельцы квартиры покупали мебель только ручной работы. Она вместе с обстановкой останется новым хозяевам.

Отличительная особенность недвижимости — пространство для релакса с сауной из термоабаша и термолипы, а также зона барбекю с вытяжкой и отдельным входом.

Вместе с квартирой новый владелец получит парковочное место не только для автомобиля, но и катера.

4 место. Квартира с красивым видом на лес и розарием

Цена — 7,9 млн рублей

Адрес — Змеиногорский тракт , 71-а , корпус 1

71-а корпус 1 Площадь — 78,4 кв. м.

Этаж — 3-й из 6-ти

Материал стен — кирпич

Квартира за 7,9 млн рублей , где можно слушать , как шумит бор. «Авито».

Окна квартиры, выставленной на сайте «Авито», выходят на северную сторону, где шумит бор. Благодаря расположению, зной и духота не испортят настроения жарким летом. В открытые окна вместе с чистым воздухом будут проникать свежесть и запах хвои.

К стандартному набору любой элитной квартиры — охрана, парковка, детская площадка — здесь добавили розарий и прогулочную зону.

3 место. Двухкомнатная квартира в доме , далеком от городской суеты

Цена — 7,99 млн рублей

Адрес — Змеиногорский тракт , 69-л , корпус 5

69-л корпус 5 Площадь — 80 кв. м.

Этаж — 4-й из 8-ти

Материал стен — кирпич

Двухкомнатная квартира за 7,99 млн рублей , где есть место для разбросанных вещей и игрушек. «Авито».

Продолжаем гулять по Горе. По заверениям владельца недвижимости в элитном и экологически чистом районе Барнаула, только здесь можно оценить настоящий комфорт и уют.

Судя по фотографиям, в «двушке» с сайта «Авито» будет очень комфортно семье с непоседливыми детьми — есть, где разбрасывать вещи и игрушки. Но даже их нагромождение оставит массу свободного места. В квартире его много, а планировка визуально расширяет пространство. Эффект усиливает большая лоджия с панорамным видом.

От остатков городской суеты, которые просачиваются в тихий район, спасает расположение — дом находится в глубине дворов. Жилой комплекс возведен рядом с лесом, поэтому чистый воздух и место для длительных прогулок обеспечены.

2 место. Квартира в классическом стиле с вкусной «начинкой»

Цена — 8,3 млн рублей

Адрес — Змеиногорский тракт , 104-б

104-б Площадь — 81,4 кв. м.

Этаж — 7-й из 8-ми

Материал стен — кирпич

«Двушка» в классическом стиле за 8,3 млн рублей. «Авито».

Двухкомнатная квартира с интерьером в классическом стиле тоже находится на Змеиногорском тракте. Последнее время, недвижимость, построенная в элитных ЖК на Горе, буквально наводнила рынок Барнаула.

Квартира полностью укомплектована для новых жильцов. Здесь остается практически вся обстановка. Идеальный вариант для тех, кто любит all inclusive с хорошей «начинкой».

Традиционно, жилой комплекс обеспечен охраной, зонами отдыха, детскими площадками и консьержем. Отличие от большинства себе подобных — размещение в экологически чистом месте города.

«Чистый воздух, прогулки в сосновом бору», — буквально зазывает потенциальных покупателей автор объявления на «Авито».

1 место. Просторная квартира с коридором без «пробок»

Цена — 8,4 млн рублей

Адрес — ул. Молодежная , 3-б

3-б Площадь — 110 кв. м.

Этаж — 4-й из 16-ти

Материал стен — кирпич

Просторная квартира за 8,4 , обставленная с особым шиком. «Циан».

Дом с элитной квартирой с сайта «Циан» находится в районе, который в Барнауле считается экологически чистым. Здесь есть зона отдыха, фонтаны, под окнами разбит уютный сквер с елками, липами и березами. Рядом расположились Диагностический центр, библиотека, поликлиники, больницы, вузы.

На территории построены детские и спортивные площадки, зона отдыха. По периметру жилого комплекса установлена система видеонаблюдения, сам дом находится под охраной. Так что, тут не только чисто, но и безопасно.

Будущих владельцев ждут просторная и светлая гостиная с огромными окнами и выходом на лоджию, которая оборудована под комнату отдыха.

«Современный ремонт, современный шик и планировка окунет вас в атмосферу комфорта и изысканности», — говорится в объявлении.

В зоне столовой остается вся встроенная мебель, стеклокерамическая плита, жарочный шкаф, посудомоечная машина и… встроенный аквариум.

Еще одна «фишка» представителя элитного сектора недвижимости — две ванные комнаты, одна из которых оборудована джакузи. Есть и просторный коридор, где в случае большого торжества не будут образовываться «пробки».

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