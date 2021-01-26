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Недвижимость

Свежо, зелено, богато. ТОП-5 дорогих квартир в самых экологически чистых районах Барнаула

Что может быть лучше собственной квартиры? Только квартира в тихом месте с кристально чистым воздухом и зеленью. Жилье в экологичных районах города до сих пор остается в тренде. И сайты по продаже недвижимости радуют массой заманчивых предложений. Мы пробежались по страничкам с наиболее свежими объявлениями и подготовили рейтинг дорогих двухкомнатных квартир, где будет уютно даже самому взыскательному жильцу.

Квартиры в самых экологически чистых районов города.
Квартиры в самых экологически чистых районов города.
pixabay.com.

5 место. «Двушка» с зоной для релакса из термолипы

  • Цена — 7 млн рублей
  • Адрес — Правобережный тракт, 18
  • Площадь — 54 кв. м.
  • Этаж — 2-й из 2-ти
  • Материал стен — кирпич
&quot;Двушка&quot; за 7 млн рублей с зоной для релакса.
«Двушка» за 7 млн рублей с зоной для релакса.
«Циан».

Эксклюзивная недвижимость находится в двухэтажном доме, построенном в экологически чистом поселке закрытого типа Заречье. Соседей здесь мало — в здании всего восемь квартир. Предложение можно найти на сайте «Циан».

Здесь все с приставкой «эко», в том числе материалы, которые использовались для дизайнерских ремонта и интерьера. Для обстановки владельцы квартиры покупали мебель только ручной работы. Она вместе с обстановкой останется новым хозяевам.

Отличительная особенность недвижимости — пространство для релакса с сауной из термоабаша и термолипы, а также зона барбекю с вытяжкой и отдельным входом.

Вместе с квартирой новый владелец получит парковочное место не только для автомобиля, но и катера.

4 место. Квартира с красивым видом на лес и розарием

  • Цена — 7,9 млн рублей
  • Адрес — Змеиногорский тракт, 71-а, корпус 1
  • Площадь — 78,4 кв. м.
  • Этаж — 3-й из 6-ти
  • Материал стен — кирпич
Квартира за 7,9 млн рублей, где можно слушать, как шумит бор.
Квартира за 7,9 млн рублей, где можно слушать, как шумит бор.
«Авито».

Окна квартиры, выставленной на сайте «Авито», выходят на северную сторону, где шумит бор. Благодаря расположению, зной и духота не испортят настроения жарким летом. В открытые окна вместе с чистым воздухом будут проникать свежесть и запах хвои.

К стандартному набору любой элитной квартиры — охрана, парковка, детская площадка — здесь добавили розарий и прогулочную зону.

3 место. Двухкомнатная квартира в доме, далеком от городской суеты

  • Цена — 7,99 млн рублей
  • Адрес — Змеиногорский тракт, 69-л, корпус 5
  • Площадь — 80 кв. м.
  • Этаж — 4-й из 8-ти
  • Материал стен — кирпич
Двухкомнатная квартира за 7,99 млн рублей, где есть место для разбросанных вещей и игрушек.
Двухкомнатная квартира за 7,99 млн рублей, где есть место для разбросанных вещей и игрушек.
«Авито».

Продолжаем гулять по Горе. По заверениям владельца недвижимости в элитном и экологически чистом районе Барнаула, только здесь можно оценить настоящий комфорт и уют.

Судя по фотографиям, в «двушке» с сайта «Авито» будет очень комфортно семье с непоседливыми детьми — есть, где разбрасывать вещи и игрушки. Но даже их нагромождение оставит массу свободного места. В квартире его много, а планировка визуально расширяет пространство. Эффект усиливает большая лоджия с панорамным видом.

От остатков городской суеты, которые просачиваются в тихий район, спасает расположение — дом находится в глубине дворов. Жилой комплекс возведен рядом с лесом, поэтому чистый воздух и место для длительных прогулок обеспечены.

2 место. Квартира в классическом стиле с вкусной «начинкой»

  • Цена — 8,3 млн рублей
  • Адрес — Змеиногорский тракт, 104-б
  • Площадь — 81,4 кв. м.
  • Этаж — 7-й из 8-ми
  • Материал стен — кирпич
&quot;Двушка&quot; в классическом стиле за 8,3 млн рублей.
«Двушка» в классическом стиле за 8,3 млн рублей.
«Авито».

Двухкомнатная квартира с интерьером в классическом стиле тоже находится на Змеиногорском тракте. Последнее время, недвижимость, построенная в элитных ЖК на Горе, буквально наводнила рынок Барнаула.

Квартира полностью укомплектована для новых жильцов. Здесь остается практически вся обстановка. Идеальный вариант для тех, кто любит all inclusive с хорошей «начинкой».

Традиционно, жилой комплекс обеспечен охраной, зонами отдыха, детскими площадками и консьержем. Отличие от большинства себе подобных — размещение в экологически чистом месте города.

«Чистый воздух, прогулки в сосновом бору», — буквально зазывает потенциальных покупателей автор объявления на «Авито».

1 место. Просторная квартира с коридором без «пробок»

  • Цена — 8,4 млн рублей
  • Адрес — ул. Молодежная, 3-б
  • Площадь — 110 кв. м.
  • Этаж — 4-й из 16-ти
  • Материал стен — кирпич
Просторная квартира за 8,4, обставленная с особым шиком.
Просторная квартира за 8,4, обставленная с особым шиком.
«Циан».

Дом с элитной квартирой с сайта «Циан» находится в районе, который в Барнауле считается экологически чистым. Здесь есть зона отдыха, фонтаны, под окнами разбит уютный сквер с елками, липами и березами. Рядом расположились Диагностический центр, библиотека, поликлиники, больницы, вузы.

На территории построены детские и спортивные площадки, зона отдыха. По периметру жилого комплекса установлена система видеонаблюдения, сам дом находится под охраной. Так что, тут не только чисто, но и безопасно.

Будущих владельцев ждут просторная и светлая гостиная с огромными окнами и выходом на лоджию, которая оборудована под комнату отдыха.

«Современный ремонт, современный шик и планировка окунет вас в атмосферу комфорта и изысканности», — говорится в объявлении.

В зоне столовой остается вся встроенная мебель, стеклокерамическая плита, жарочный шкаф, посудомоечная машина и… встроенный аквариум.

Еще одна «фишка» представителя элитного сектора недвижимости — две ванные комнаты, одна из которых оборудована джакузи. Есть и просторный коридор, где в случае большого торжества не будут образовываться «пробки».

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

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