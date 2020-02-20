Новое жилье в уникальном для Барнаула формате в самом сердце города — так можно описать квартал таунхаусов «Бульвар № 1», который находится в нескольких сотнях метров от главных культурных и деловых точек притяжения краевой столицы.

Элегантные, по-европейски изысканные таунхаусы расположены на бульваре 9 января. В 500 метрах от этого жилого комплекса находится парк «Изумрудный», в 300 метрах — музыкальный театр. До главных площадей Барнаула — Октября и Советов отсюда тоже рукой подать — всего 10 минут ходьбы.

При этом уникальный квартал находится на островке тишины — он спрятан от оживленных транспортных магистралей и воплощает в себе настоящую мечту — жить в самом центре города, но не видеть ненужной суеты обывателей.

Об особенностях комплекса таунхаусов «Бульвар № 1» редакции altapress.ru рассказала Марина Кулакова, руководитель агентства недвижимости «Превыше» (город Барнаул), занимающегося продажей этого уникального жилья.

Единственные в своем роде

По словам эксперта, комплекс «Бульвар № 1» (город Барнаул) являет собой действительно беспрецедентное предложение на рынке жилья в Алтайском крае.

Марина Кулакова,

руководитель агентства недвижимости «Превыше» ( город Барнаул):

Могу сказать с уверенностью, что ничего подобного в сегменте новых таунхаусов сегодня нет. Дело в том, что «Бульвар № 1» (город Барнаул) расположен в самом центре краевой столицы, а сами дома совсем недавно введены в эксплуатацию. Комплекс состоит из трех строений, где расположены 10 таунхаусов — то есть он очень компактный, уютный. Здесь жильцы могут чувствовать себя раскованно, непринужденно и действительно как дома в полном смысле этого слова.

В настоящее время половина таунхаусов в этом комплексе уже обрели владельцев. Еще пять — ждут своих обладателей. Речь идет о таунхаусах, расположенных в границах улиц Коммунальная, Культурная и Бульвар 9 января.

Площадь предлагаемого жилья — от 140 квадратных метров. Кроме того, каждый из будущих владельцев получит в собственность не только дом из кирпича с теплым гаражом, но и участок земли площадью от 150 до 200 квадратов.

Конструктивные особенности

Качество таунхаусов «Бульвар № 1» (город Барнаул) не вызывает сомнений. Наружная толщина стен составляет 560 миллиметров, а между домами — 460 миллиметров. Отдельного внимания заслуживает материал стен — это кирпич-газобетон-кирпич. Такой конструктив позволяет достичь идеального баланса тепло- и шумоизоляции.

Что касается перекрытий таунхаусов, то они из железобетона. На верхних этажах выполнены элементы мансарды. Это обеспечивает не только надежность, но и привносит дополнительные возможности для дизайнерских решений.

Квартал таунхаусов «Бульвар № 1». Предоставлено агентством недвижимости «Превыше».

Кровля таунхаусов — фальцевая. Она представляет собой сплошное покрытие из листового металла, закрепленного без сквозных отверстий, а это гарантирует полную гидроизоляцию.

Марина Кулакова,

руководитель агентства недвижимости «Превыше» ( город Барнаул):

Показательной иллюстрацией надежности и качества этого жилья является тот факт, что один из владельцев таунхауса на «Бульваре № 1» является руководитель одной из строительных организаций нашего города. Кроме того, еще один таунхаус здесь приобрел инженер этой строительной компании. Это говорит о многом.

Квартал таунхаусов «Бульвар № 1». Предоставлено агентством недвижимости «Превыше».

Любопытно и то, что застройщик квартала, которым выступил Валерий Доброумов, сам живет по соседству с «Бульваром № 1». Он рассказывает, что идея малоэтажной застройки в центре города родилась у него во время строительства собственного дома, который, к слову, выполнен в том же стиле, что и воздвигнутый им жилой комплекс.

Автономность = Свобода

Несомненным достоинством таунхаусов в квартале «Бульвар № 1» является то, что все коммуникации здесь — абсолютно автономны. В каждый дом подведены электричество, газ, вода и канализация. Договоры с поставщиками ресурсов заключены.

На каждый дом и участок в этом комплексе оформляется отдельное право собственности. Все коммунальные счета оплачиваются по счетчикам.

Квартал таунхаусов «Бульвар № 1». Предоставлено агентством недвижимости «Превыше».

Никакой управляющей компании нет, а значит, владельцы жилья освобождены от самого разного вида поборов и некой коллективной ответственности, которую вынуждены нести сегодня жители многоквартирных домов.

По сути, «Бульвар № 1» вобрал в себя все лучшее от того, что может быть в квартире и в частном доме.

Благоустройство квартала и каждого отдельного таунхауса также призвано обеспечить автономность и независимость каждой семьи, которая выберет это жилье. Так, дом оборудован верандой с навесом, а наличие огороженного земельного участка позволяет обустроить уютную зону барбекю.

Квартал таунхаусов «Бульвар № 1». Предоставлено агентством недвижимости «Превыше».

Марина Кулакова,

руководитель агентства недвижимости «Превыше» ( город Барнаул):

При разработке архитектурных особенностей проекта за основу брался европейский стиль и идея внутренних дворов (например, итальянского патио), когда семья может приятно провести время рядом с домом. Именно посыл единения с близкими и автономности от остального мира является центральной при создании этого жилого комплекса.

Идеи без границ

Если же говорить об интерьерных возможностях таунхаусов в комплексе «Бульвар № 1», то их можно назвать просто безграничными. Внутри — огромные пространства без перегородок. Создатели квартала изначально исходили из того, что такое жилье каждый должен делать под себя, а потому дома предлагаются под отделку.

Квартал таунхаусов «Бульвар № 1». Дизайнерские решения. Предоставлено агентством недвижимости «Превыше».

Кирпичную кладку и элементы под дерево можно смело вписывать в будущий интерьер, открытые пространства позволяют разместить зоны по усмотрению владельцев, а нестандартные оконные проемы дают возможность «играть» с большими площадями, как вздумается.

Марина Кулакова,

руководитель агентства недвижимости «Превыше» ( город Барнаул):

Такой формат жилья предполагает, что владельцы организуют свое пространство исключительно под свои вкусовые решения и представления о красоте. Никаких границ в данном случае нет, а значит будущие хозяева могут полностью реализовать себя и воплотить свои идеи в том виде, как они это видят.

Квартал таунхаусов «Бульвар № 1». Дизайнерские решения. Предоставлено агентством недвижимости «Превыше».

Работа в эксклюзивном формате

Что касается стоимости жилья в квартале «Бульвар № 1», то ценовая «вилка» начинается от 6,885 млн рублей. Как подчеркивают в агентстве «Превыше», специалисты компании предлагают работу в индивидуальном формате, а это значит, что пожелания клиентов здесь обязательно услышат.

Сотрудники «Превыше» готовы осуществить полное документальное сопровождение покупателя в случае совершения сделки по покупке жилья в таунхаусах, которое, что важно, можно приобрести в ипотеку. Также специалисты агентства могут оказать квалифицированную помощь при продаже имеющегося в собственности жилья.

Для всех желающих предлагаются индивидуальные экскурсии в таунхаусы. Отдельной особенностью является то, что агентство способно предложить высокотехнологичное ознакомление с жильем посредством технологии VR (виртуальной реальности) и показать, как может выглядеть дом мечты.

Такие отзывы об агентстве недвижимости «Превыше» оставляют клиенты, посетившие объект.

Квартал таунхаусов «Бульвар № 1». Дизайнерские решения. Предоставлено агентством недвижимости «Превыше».

Также клиентам предоставят индивидуальные дизайн-проекты и примеры планировочных решений, на основе которых уверенно можно планировать ремонт в доме.

Агентство «Превыше» ждет Вас по адресу:

Барнаул, пр. Красноармейский, 51а (ТОЦ «Гулливер-парк»), офис 607

Телефон: +7 (3852) 571−101