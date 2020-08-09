Тандем Томенко-Романенко поздравил строителей с профессинальным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко поздравили алтайских строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Текст поздравления опубликован на официальных сайтах двух ветвей власти. В нем традиционно сказано, что «работа строителя почетна и крайне востребована» и что «вашими руками создаются жилые дома, промышленные сооружения, социальные и культурные объекты».

Также власти намекают на то, что обеспечивают строителей серьезным госзаказом. Ведь только в прошлом году работники отрасли Алтайского края возвели 7 детских садов, 2 школы, 17 ФАПов, а также реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Журавлики». В 2020 году работы ведутся более чем на 200 объектах.

Однако главной целью является обеспечение доступным жильем граждан, которую алтайские строители, по мнению тандема, выполняют достойно.

«В прошлом году ввод жилья осуществлялся опережающими темпами и 11 тысяч семей обрели новые квартиры», — сказано в поздравлении.

Примечательно, что теперь Виктор Томенко и Александр Романенко публикуют свой общий поздравительный текст одинаково и синхронно.

8 августа они также на пару поздравили жителей Алтая с Днем физкультурника. Причем, по мнению руководителей края, «2020 год стал испытанием для всех любителей и профессиональных спортсменов. Однако вынужденные ограничения только обострили интерес к спортивным занятиям дома и на свежем воздухе, помогли освоить новые форматы физической активности».

При губернаторе Александре Карлине существовала практика раздельного поздравления с профессиональными праздниками от исполнительной и законодательной власти края.