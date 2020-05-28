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Недвижимость

Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке

Заместитель гендиректора Transparency International — Россия Илья Шуманов опубликовал в своем микроблоге документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.

Песков и Навка сыграли свадьбу.
Песков и Навка сыграли свадьбу.
instagram.com/navkastar/

Стоимость квартиры на Манхэттене, согласно документу, — 1,16 млн долларов, пишет znak.com.

«Семьям чиновников по закону запрещено пользоваться кредитами в иностранных банках. Но помни, иностранный агент — все равно ты!» — написал Шуманов.

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