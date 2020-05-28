Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке

Стоимость квартиры на Манхэттене, согласно документу, — 1,16 млн долларов, пишет znak.com.
«Семьям чиновников по закону запрещено пользоваться кредитами в иностранных банках. Но помни, иностранный агент — все равно ты!» — написал Шуманов.
Жена пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке, стоимостью $1.16 млн. Семьям чиновников по закону запрещено пользоваться кредитами в иностранных банках. НО помни, иностранный агент – все равно ты! pic.twitter.com/bc0F2CWTlW— Shumanov Ilya (@veloshum) May 27, 2020