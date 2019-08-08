Телеведущая госканала владеет участком на Рублевке за 45 млн долларов

По данным издания, участок Аскер-заде расположен рядом с госдачей «Барвиха-4», в которой жили Михаил Горбачев, а затем Борис Ельцин, кроме того, вокруг участка телеведущей расположены охраняемые земли с краснокнижными животными.

Приблизительная стоимость участка — 45 млн долларов (около 2,8 млрд рублей). А общая стоимость всего имущества Аскер-заде составляет почти 3 млрд рублей, пишет «Проект».

Собственником участка Аскер-заде, по данным «Проекта», стала год назад. Однако сама телеведущая заявила журналистам, что это не ее участок. На вопрос издания, почему тогда в выписке ЕГРН указано ее полное имя, Аскер-заде ответила смайликом, пишет znak.com.

Участок Аскер-заде куплен для возведения загородного особняка — по документам он имеет статус «для индивидуального жилищного строительства».

По данным «Проекта», в собственности у Наили Аскер-заде также есть две огромные квартиры — в сентябре 2011 года она стала собственницей квартиры площадью 228 кв. метров в 1-м Зачатьевском переулке, а в 2014 году ей в собственность перешла еще одна, соседняя, площадью 155 кв. метров. Общую стоимость квартир Аскер-заде в этом доме можно оценить в 300 млн рублей.

Формально Аскер-заде, хотя и работает на государственном канале, не является госслужащей, отмечает издание. Зарплата топ-ведущих ВГТРК — несколько сотен тысяч рублей, говорит источник, близкий к руководству холдинга. Общая стоимость только недвижимого имущества Аскер-заде, найденного «Проектом», составляет почти 3 млрд рублей.