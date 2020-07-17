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Недвижимость

Тещу и семью Пригожина выселили из квартиры в центре Москвы

Бывшую жену Елену и детей музыкального продюсера Иосифа Пригожина выселили из квартиры в центре Москвы.

Иосиф Пригожин и Валерия.
Иосиф Пригожин и Валерия.
@valeriya

Семья продюсера потеряла недвижимость на 100 млн рублей из-за долга компании «Бенефит», которая выдает микрозаймы. Сумма долга составила 4 миллиона рублей.

«Я много лет уговаривал Данаю, как и Дмитрия, (дети Пригожина) не подписывать никаких бумаг», — цитирует продюсера «Пятый канал».

По словам Пригожина, семья потеряла три квартиры и землю под строительство дачи.

«Как можно в XXI веке, имея недвижимости на 100 миллионов, взять и это все профукать!» — добавляет Пригожин.

Организация, у которой семья продюсера брала кредит, выселила из своей квартиры и тещу Пригожина, которой сейчас 82 года, пишет ura.ru.

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