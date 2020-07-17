Тещу и семью Пригожина выселили из квартиры в центре Москвы

Семья продюсера потеряла недвижимость на 100 млн рублей из-за долга компании «Бенефит», которая выдает микрозаймы. Сумма долга составила 4 миллиона рублей.
«Я много лет уговаривал Данаю, как и Дмитрия, (дети Пригожина) не подписывать никаких бумаг», — цитирует продюсера «Пятый канал».
По словам Пригожина, семья потеряла три квартиры и землю под строительство дачи.
«Как можно в XXI веке, имея недвижимости на 100 миллионов, взять и это все профукать!» — добавляет Пригожин.
Организация, у которой семья продюсера брала кредит, выселила из своей квартиры и тещу Пригожина, которой сейчас 82 года, пишет ura.ru.