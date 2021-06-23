Тихое место. Как выглядит улица Барнаула, из-за которой жители хрущевок «закусились» с крупным застройщиком

Жители домов на ул. 1 Мая недовольны тем, что через их тихий дворик намерены организовать проезд в жилой комплекс «Столичный». О планах в отношении небольшой дороги люди узнали накануне и тут же начали бить тревогу. О своей проблеме барнаульцы написали в telegram-канале «В курсе Барнаул», где попросили совета — что же им теперь делать, чтобы спасти тихую улочку от натиска машин жильцов элитного ЖК. Подробности — в материале altapress.ru.

Какая муха и кого укусила

Накануне будто-черная кошка перебежала дорогу между жильцами хрущевок на ул. 1 Мая и строительной компанией «Селф». Первые обвиняют застройщика в лоббировании своих интересов, вторые — не понимают, при чем здесь они.

Жилец одного из домов, пожелавший остаться неизвестным, рассказал нам, что история началась еще до публикации сообщения о расширении дороги в telegram. После очередного общего собрания собственников квартир в домах на улице 1 Мая, которая больше похожа на дворовый проезд, попала в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

Мужчина отметил, что за участие в ней проголосовали сами жильцы маленькой улочки. Но сделали они это якобы «вслепую», не видя проект. Уже после голосования выяснилось, что именно имелось в виду под «благоустройством». Согласно информации, донесенной до горожан, дорогу планируют расширить до 6 метров.

Как выяснили жители домов, цель изменений — подготовка проезда для собственников квартир соседнего элитного ЖК «Столичный» и спецтехники. Для этого застройщик намерен подготовить въезд на территорию жилого комплекса со стороны ул. 1 Мая.

Жители домов на ул. 1 Мая недовольны расширением дороги , опасаясь пробок из машин и «шумахеров». Анна Зайкова.

«Нас смущает перспектива того, что мимо наших домов будут постоянно ездить машины. Дело в том, что дорога проходит в непосредственной близости от подъездов. Я сам однажды наблюдал, как по двору несется машина со скоростью под 40 км в час, а из дома в это время выбегает ребенок. Это опасная ситуация», — рассказал собеседник.

Он добавил: у жителей тихого дворика нет никакой уверенности в том, что собственники квартир в ЖК «Столичный» будут соблюдать скоростной режим.

Отказаться от благоустройства любой ценой

Жители домов на ул. 1 Мая недовольны расширением дороги , опасаясь пробок из машин и «шумахеров». Анна Зайкова.

Сейчас на подъездах домов висят призывы к жильцам хрущевок, чтобы они больше не голосовали за благоустройство улицы. В нем говорится, что в случае реализации проекта, перед их окнами «круглый год будет стоять автомобильная пробка».

Там же сказано, что под удар попадают и владельцы гаражей, которых во дворе оказалось не так уж и мало. Их напугали тем, что из-за бордюров автомобили не смогут заехать в боксы, «а у кого-то не будет места перед гаражом, чтобы поставить машину».

Справедливости ради отметим, начиная с дома на ул. 1 Мая, 8, дорога перед жилыми зданиями уже расширена. Видно, что не так давно здесь уже проводилось благоустройство — установлены новые на вид бордюры, асфальтовое покрытие, выделены полноценные парковочные места. При этом, в течение часа, пока корреспонденты altapress.ru находились на месте, мимо не проехало ни одного «шумахера».

Жители домов на ул. 1 Мая недовольны расширением дороги , опасаясь пробок из машин и «шумахеров». Анна Зайкова.

К тому же, сама улица довольно короткая и упирается в задворки общежития Молодежного театра Алтая. Справа и слева — въезды в соседние дворы. На первый взгляд, тут негде особо разогнаться.

Тем не менее, жители дома на ул. 1 Мая, 10, судя по объявлению на двери подъезда, провели внеочередное собрание, на котором хотели подписать отказ от участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Что говорит застройщик

Жители домов на ул. 1 Мая недовольны расширением дороги , опасаясь пробок из машин и «шумахеров». Анна Зайкова.

В «Селфе» отметили, что основной въезд, а ЖК «Столичный» находится на ул. 1905 года. Главный инженер компании Александр Жокин отметил, что со стороны 1 Мая застройщик намерен отремонтировать аварийный забор бывшего завода «Лакт» и восстановить проезд через ворота.

Он напомнил, что дорога на ул. 1 Мая является общественной территорией со своими красными линиями и жильцы «Столичного» имеют право ею пользоваться так же, как и другие горожане.

Жители домов на ул. 1 Мая недовольны расширением дороги , опасаясь пробок из машин и «шумахеров». Анна Зайкова.

Что касается, расширения проезжей части, Жокин добавил следующее:

«Данная территория никакого отношения не имеет к жилому комплексу „Столичный“. Все, что за забором — не наша территория. И расширение этой дороги — не наша инициатива», — пояснил главный инженер.

Он добавил, что в «Селфе» понимают озабоченность жителей, и в данной ситуации застройщик никак не намерен ущемлять их права. Более того, компания старается по возможности улучшить комфорт домов по соседству со своими объектами.

Жители домов на ул. 1 Мая недовольны расширением дороги , опасаясь пробок из машин и «шумахеров». Анна Зайкова.

В частности, была расчищена территория между гаражами ЖК «Столичный» со стороны ул. Профинтерна.

«Мы полностью вывезли весь мусор. Вы не представляете, что там было. Со стороны детского сада № 22 нами был восстановлен забор, оборудован освещением действующий подъездной путь к нашему жилому комплексу со стороны ул. 1905 года. Конечно, можно было пойти другими путями и ничего не делать. Но мы — сторонники того, чтобы создавать уют и комфорт не только вокруг жилья, которое мы строим, но и на прилегающих территориях», — рассказал главный инженер.

Жители домов на ул. 1 Мая недовольны расширением дороги , опасаясь пробок из машин и «шумахеров». Анна Зайкова.

Скоростной режим

В завершение добавим, что проблему превышения скорости могли бы решить так называемые «лежачие полицейские». Во дворах Барнаула встречаются даже самодельные искусственные неровности, призванные умерить пыл «шумахеров».

Жители домов на ул. 1 Мая недовольны расширением дороги , опасаясь пробок из машин и «шумахеров». Анна Зайкова.