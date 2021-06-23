Тихое место. Как выглядит улица Барнаула, из-за которой жители хрущевок «закусились» с крупным застройщиком

Какая муха и кого укусила
Накануне будто-черная кошка перебежала дорогу между жильцами хрущевок на ул. 1 Мая и строительной компанией «Селф». Первые обвиняют застройщика в лоббировании своих интересов, вторые — не понимают, при чем здесь они.
Жилец одного из домов, пожелавший остаться неизвестным, рассказал нам, что история началась еще до публикации сообщения о расширении дороги в telegram. После очередного общего собрания собственников квартир в домах на улице 1 Мая, которая больше похожа на дворовый проезд, попала в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».
Мужчина отметил, что за участие в ней проголосовали сами жильцы маленькой улочки. Но сделали они это якобы «вслепую», не видя проект. Уже после голосования выяснилось, что именно имелось в виду под «благоустройством». Согласно информации, донесенной до горожан, дорогу планируют расширить до 6 метров.
Как выяснили жители домов, цель изменений — подготовка проезда для собственников квартир соседнего элитного ЖК «Столичный» и спецтехники. Для этого застройщик намерен подготовить въезд на территорию жилого комплекса со стороны ул. 1 Мая.
«Нас смущает перспектива того, что мимо наших домов будут постоянно ездить машины. Дело в том, что дорога проходит в непосредственной близости от подъездов. Я сам однажды наблюдал, как по двору несется машина со скоростью под 40 км в час, а из дома в это время выбегает ребенок. Это опасная ситуация», — рассказал собеседник.
Он добавил: у жителей тихого дворика нет никакой уверенности в том, что собственники квартир в ЖК «Столичный» будут соблюдать скоростной режим.
Отказаться от благоустройства любой ценой
Сейчас на подъездах домов висят призывы к жильцам хрущевок, чтобы они больше не голосовали за благоустройство улицы. В нем говорится, что в случае реализации проекта, перед их окнами «круглый год будет стоять автомобильная пробка».
Там же сказано, что под удар попадают и владельцы гаражей, которых во дворе оказалось не так уж и мало. Их напугали тем, что из-за бордюров автомобили не смогут заехать в боксы, «а у кого-то не будет места перед гаражом, чтобы поставить машину».
Справедливости ради отметим, начиная с дома на ул. 1 Мая, 8, дорога перед жилыми зданиями уже расширена. Видно, что не так давно здесь уже проводилось благоустройство — установлены новые на вид бордюры, асфальтовое покрытие, выделены полноценные парковочные места. При этом, в течение часа, пока корреспонденты altapress.ru находились на месте, мимо не проехало ни одного «шумахера».
К тому же, сама улица довольно короткая и упирается в задворки общежития Молодежного театра Алтая. Справа и слева — въезды в соседние дворы. На первый взгляд, тут негде особо разогнаться.
Тем не менее, жители дома на ул. 1 Мая, 10, судя по объявлению на двери подъезда, провели внеочередное собрание, на котором хотели подписать отказ от участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды».
Что говорит застройщик
В «Селфе» отметили, что основной въезд, а ЖК «Столичный» находится на ул. 1905 года. Главный инженер компании Александр Жокин отметил, что со стороны 1 Мая застройщик намерен отремонтировать аварийный забор бывшего завода «Лакт» и восстановить проезд через ворота.
Он напомнил, что дорога на ул. 1 Мая является общественной территорией со своими красными линиями и жильцы «Столичного» имеют право ею пользоваться так же, как и другие горожане.
Что касается, расширения проезжей части, Жокин добавил следующее:
«Данная территория никакого отношения не имеет к жилому комплексу „Столичный“. Все, что за забором — не наша территория. И расширение этой дороги — не наша инициатива», — пояснил главный инженер.
Он добавил, что в «Селфе» понимают озабоченность жителей, и в данной ситуации застройщик никак не намерен ущемлять их права. Более того, компания старается по возможности улучшить комфорт домов по соседству со своими объектами.
В частности, была расчищена территория между гаражами ЖК «Столичный» со стороны ул. Профинтерна.
«Мы полностью вывезли весь мусор. Вы не представляете, что там было. Со стороны детского сада № 22 нами был восстановлен забор, оборудован освещением действующий подъездной путь к нашему жилому комплексу со стороны ул. 1905 года. Конечно, можно было пойти другими путями и ничего не делать. Но мы — сторонники того, чтобы создавать уют и комфорт не только вокруг жилья, которое мы строим, но и на прилегающих территориях», — рассказал главный инженер.
Скоростной режим
В завершение добавим, что проблему превышения скорости могли бы решить так называемые «лежачие полицейские». Во дворах Барнаула встречаются даже самодельные искусственные неровности, призванные умерить пыл «шумахеров».
«Для этого существует Госавтоинспекция. Ее сотрудники и должны определять, нужно ли оборудовать дорогу. С другой стороны, в ПДД четко сказано, что во дворах нельзя превышать скорость в 20 км в час. И если зафиксированы нарушения, то жителям нужно вызвать представителей ГИБДД, чтобы те оценили ситуацию и приняли какое-то решение. Могу добавить только одно, жильцы „Столичного“ достаточно сознательные люди, и вряд ли будут гонять по этому двору», — заключил Жокин.