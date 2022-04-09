Тик-так на сотни тысяч. В Барнауле отремонтирую башенные часы, в том числе на Доме под шпилем

В краевой столице завершился прием заявок на аукцион по ремонту четырех городских башенных часов. Начальная стоимость контракта составила 619 тыс. рублей. На данный момент идет работа комиссии по определению подрядной организации-победителя.

Ремонт городских часов начнется в апреле (с момента подписания договора) и продлятся практически до конца года. Дата завершения назначена на 30 ноября 2022-го. После этого объекты должны будут пройти экспертизу на соответствие всем требованиям.

Работы будут вестись по заказу комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Барнаул зимой. Дом под Шпилем Анна Зайкова

За неполных восемь месяцев подрядная организация, выигравшая аукцион, должна будет привести в порядок башенные часы на Доме под шпилем (пр. Ленина, 82), «Доме с часами» (пр. Строителей, 22), здании 1950-х годов постройки с розовым фасадом на пересечении ул. Союза Республик и пр. Ленина (ул. Союза Республик, 40), башне на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова.

Согласно контракту подрядчик проведет работы по «содержанию, обслуживанию и ремонту» механизмов первичных и вторичных часов.

Судя по тексту проекта контракта, старые механизмы будут разобраны, а на их место встанут новые. Отработавшие свое детали вероятно отправятся на свалку.

«Демонтированные металлические элементы необходимо сдать на хранение специализированной организации, предоставляющей услугу по хранению лома черных и цветных металлов», — сказано в документе.

Что касается самих часов, куда поставят новые механизмы, то их очистят, покрасят, в электрооборудование зальют трансмиссионное масло. Следить за правильностью хода также будут сотрудники подрядчика. В случае сбоя, они должны в течение трех дней перевести стрелки на правильно время.

Последний раз тендер на ремонт городских часов разыгрывался почти семь лет назад — в январе 2015 года.