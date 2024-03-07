7 марта
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Недвижимость

270 тыс. за сотку. Как боролись за земли в пригороде Барнаула на экспериментальном аукционе

«Фирсова Слобода» разыграла подготовленные участки части загородного жилого комплекса «Ботаника» на торгах. Это первый подобный коммерческий аукцион в крае. Об итоговой стоимости 12 лотов не сообщают. Известно, что средняя цена продажи составила 270 тыс. рублей за сотку.

Лоты аукциона участков в ЖК Ботаника, Фирсово.
Лоты аукциона участков в ЖК Ботаника, Фирсово.
Фирсова Слобода

О торгах

Аукцион состоялся 5 марта в онлайн-формате. Разыгрывали первую часть второй очереди ЖК.

Всего на торгах разыграли 12 лотов с начальной ценой от 9,9 до 38,6 млн рублей. Каждый содержит в себе разное количество участков с подведенными инженерными коммуникациями – от 7 до 22.

Лоты делили так, чтобы участники аукциона выкупали цельные фрагменты улиц. Так застройщики смогут показать себя во всей красе, сформировать в своем уголке единый архитектурный облик.

Общая площадь территорий лотов — от 4,9 до 18,3 тыс. кв. м. Общее количество участков во всех лотах – 175.

На участие в торгах подали 36 заявок.

Как рассказал altapress.ru директор «Фирсовой Слободы», в начале аукциона участники приценивались, а после развернулась ожесточенная битва за каждое предложение.

В итоге самыми высокими по стоимости оказались лоты с минимальным количеством участков.

Эксперимент посчитали вполне удачным. Предварительно компания планирует разыгрывать вторую часть второй очереди в том же формате.

ЖК Ботаника, Фирсово.
ЖК Ботаника, Фирсово.
Фирсова Слобода

Что дальше

Победителям-застройщикам позволят выйти на свои территории в октябре, когда к участкам подведут инженерные коммуникации.

Дороги в комплексе на время тяжелых работ отсыпят щебнем, а через год асфальтируют и запретят проезд большегрузам. По задумке, это стимулирует застройщиков возвести дома вовремя и поддержит темп развития квартала.

Часть вырученных с аукциона средств идет на развитие общественных зон комплекса: бульваров, парков, мест для выгула собак, кафе, магазинов и т.д. А также развитие коммуникаций: электрические линии уведут под землю.

Подробнее о причинах проведения аукциона и самой «Ботанике» мы рассказывали здесь.

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