Тишь и близь. Почему в поселке Южном давно жаждали комплексной застройки, и она появляется только сейчас

Под Барнаулом запустили строительство и продажу второй очереди квартала «Адалин на Южном» на въезде в поселок. Это далеко не первая попытка барнаульских застройщиков комплексно освоить этот лакомый кусочек. Почему остальные провалились, чем притягательна территория и не возникнет ли транспортных проблем на Южном и Змеиногорском трактах — разбирался altapress.ru.

Голландские фантазии

Участок в семь гектаров находится у пересечения ул. Герцена с Южным трактом, напротив стелы. С территорией соседствуют садоводства «Алтайские зори» и «Сибирский садовод». Въезд в них проектировщик предлагал организовать через территорию квартала.

Концепцию нового квартала для «Адалин-строй» разработало нидерландское архитектурное бюро DROM. Проекты разноэтажные, что сделает силуэт застройки интересным.

Сейчас четыре высотки возводят из монолитного железобетонного каркаса с заполнением стен кирпичом (первая очередь была панельной).

Всего «Адалин-Строй» запроектировал 12 домов и детский сад, который будут посещать маленькие жители квартала.

Коммерческой поликлиникой и парковой зоной, которую планируют обустроить рядом, смогут пользоваться все. Здесь появятся тренажеры, площадки для баскетбола, настольного тенниса и волейбола, дорожка с уклонами и препятствиями и многое другое. Выделят место для выгула собак.

Территорию ждет грандиозное озеленение. Между домами пройдет аллея шиповника с широкими тротуарами и велодорожкой. Появятся мини-островки с черемухой, рябиной, малиной, облепихой, смородиной и др.

Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru.

Также архитекторы запроектировали семиэтажную надземную гараж-стоянку на 500 мест, подземные парковки, детские и спортивные площадки и зоны отдыха для взрослых уже в закрытых дворах.

Кроме того, здесь построят газовую котельную, которая будет отапливать здания независимо от городских служб.

От 67 до 83 тыс. рублей за квадрат стоят квартиры первой очереди квартала «Адалин на Южном». Во второй очереди — от 69 до 93 тыс.

Детсад с бассейном и игровые автоматы

О строительстве жилых кварталов на этой территории задумывалось и ранее.

Еще в 1990 году Владимир Бутаков, Владимир Золотов и ныне главный архитектор города Виктор Четошников получили первую премию за конкурсный проект экспериментального молодежного жилого комплекса «Веста». Его разрабатывали по инициативе завода «Ротор».

Комплекс проектировали на 3,4 тыс. человек с жилым фондом 61,2 тыс. кв. м. На каждого человека приходилось по 18 кв. м. В домах индивидуальной планировки могли поселиться 850 молодых семей завода «Ротор».

Конкурсный проект экспериментального молодежного жилого комплекса «Веста» для Южного. Виктор Четошников.

Пешеходная аллея, начинающаяся от транспортной площади, соединяла все основные объекты: детский сад с крытым бассейном, школу с блоком культурно-спортивных помещений, спортивное ядро с трибунами, форум жилого комплекса.

Также архитекторы предусмотрели кафе с видеозалом и игровыми автоматами.

Сами жилые дома были двух типов: секционные с переменной этажностью от 5 до 9 этажей и точечные на 10−12 этажей. Высотки концентрировали в северной части — они акцентировали въезд в поселок со стороны Барнаула.

«Для своего времени проект был продвинутым, сейчас же я охарактеризовал бы его как архаичный», — комментирует работу Виктор Четошников.

Конкурсный проект экспериментального молодежного жилого комплекса «Веста» для Южного. Виктор Четошников.

Строительство молодежного жилого комплекса так и не запустили — помешал развал Советского Союза.

Заморозка

Другой серьезный проект задумывал «СтройГАЗ». С 2012 года он планировал запустить строительство шести домов высотой до 16 этажей, детсад и торговый центр. Первые объекты предполагали сдать через год.

Новый микрорайон откроет въезд с поселок Южный. «СтройГАЗ».

Квартиры в одном из домов эконом-класса должны были продавать по госпрограмме «Жилье для российской семьи» по фиксированной стоимости — не более 35 тыс. рублей за квадратный метр. Государство обещало вернуть застройщику часть затрат на инженерную инфраструктуру.

В итоге программу объявили провальной из-за недостатка финансирования, а строительство квартала заморозили из-за банкротства «СтройГАЗа».

Проект квартала на Южном от «СтройГАЗа». СтройГАЗ. Проект квартала на Южном от «СтройГАЗа». СтройГАЗ.

Тихо и зелено

Причина популярности этой территории очевидна: застройщики присматриваются к площадкам у леса, из которых удобно добираться до города. Объясняется это тем, что плотность построек и стоимость жилья в центре города высокие, а у потребителей появилась тяга к тихим зеленым зонам.

К тому же территория Южного мало освоена крупными застройщиками. «Адалин-строй» отмечает, что его проект — первый комплекс со своей инфраструктурой в поселке.

В компании также добавили, что при запуске проекта основной аудиторией были жители Южного, которые думали о смене недвижимости. «У них появилась возможность поселиться в новом современном комплексе и при этом не переезжать в город», — говорит маркетолог Анна Курись. — Но теперь и барнаульцы уже задумываются о том, чтобы перебраться в поселок: их притягивает природа в сочетании с развитой инфраструктурой".

Однако территории для строительства новых жилых комплексных кварталов на Южном, как и в Барнауле, не бесконечны, отметил Виктор Четошников.

Места для комплексной застройки в поселке Южный. Виктор Четошников.

Посильная нагрузка

В конце января в Барнауле подписали контракт на строительство трехуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. «Региональная строительная компания» обязалась ввести ее в эксплуатацию через два года за 2,9 млрд рублей.

«Новая развязка должна улучшить обстановку с транспортом: все станет еще быстрее и удобнее», — говорит Анна Курись.

Но если со строительством этого объекта и удобством автомобилистов уже что-то понятно, то вопрос «появится ли трамвай в поселке?» пока остается открытым. Четкого ответа новый генплан не дает.

«Генеральным планом продление трамвайных путей до поселка Южного не предусмотрено, так что маловероятно, что этим проектом займутся в ближайшее время, — говорит Виктор Четошников. — Для его обоснования должны просчитываться пассажиропотоки, но в материалах генплана таких расчетов нет. Хотя, возможно, трамвай и не требуется».

В Барнауле обновили трамвай barnaul.org

Архитектор добавил, что в представленных материалах по проекту многоуровневой транспортной развязки также нет упоминания о трамвайных путях.

Виктор Четошников отметил, что эта проблема может иметь несколько решений. Первое, что приходит в голову, — увеличить количество подвижного состава автобусов. «Вопрос требует проработки, но пока никаких предложений нет», — говорит он.

Сейчас краевые органы согласовывают генеральный план по ограниченному перечню вопросов, которые определило законодательство. Решение транспортных проблем в их число не входит.

Однако внести предложение по строительству трамвайных путей можно будет на общественных обсуждениях. Предполагается, что они могут пройти в апреле 2023 года.