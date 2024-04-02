Точечный вопрос. Градостроительный совет рассмотрел одинокие здания, которые построят в Барнауле

На градостроительном совете рассмотрели три точечных объекта, которые планируют построить на сложившихся территориях Барнаула. И один магазин, который ждет реконструкции. Что это за здания и насколько они показались экспертам уместными, расскажет altapress.ru.

Дом-крепость

Новосибирское бюро «Салют» во второй раз показало девятиэтажку, которую «Мой дом» должен построить на ул. Сизова, 20, недалеко от парка «Изумрудный».

Жилое здание под названием «Меланж» представляет собой П-образное здание, «ножки» которого строго смотрят на юг, внутрь квартала. Как отметил архитектор бюро Ермек Кулмухамедов, такое расположение здания позволяет хорошо инсолировать (облучать прямым солнечным светом. – Прим. ред.) квартиры и двор и не затенять соседние дома.

Застройщик намерен построить дом в девять этажей. Компания добыла разрешение возводить здание выше 24-х метров, получив разрешение на перевод земли в другой вид пользования.

Фасад выполнят из кирпича. Тон – нейтрально-бежевый. Это придает дому подчеркнуто-строгий вид. Два верхних этажа «отодвигаются» от края. Их, как советовал на прошлом заседании архитектор Александр Деринг, выделят цветом, чтобы здание не напоминало крепость.

Линию первого этажа, выходящую на ул. Сизова, заполнят коммерческими помещениями. Часть из них теперь займет соседский центр, где жильцы дома смогут собираться и проводить время вместе. Секции, прилегающие к проездам, оставили под просторные квартиры.

Типовые этажи разделили на пять секций. В них уже квартиры поменьше – преобладают евродвушки и евротрешки. Их средняя площадь – 57,2 кв. м.

И снова о парковках

Ермек Кулмухамедов рассказал о том, как бюро исправило проект по замечаниям, связанным с количеством комнат в квартирах и их инсоляцией, схемой движения и т.д.

Вопрос парковочных мест снова вызвал длинный спор.

По расчетам архитекторов, на 238 квартир требуется 261 место для хранения машин. Как требуют нормативы, бюро обеспечило 25% от расчетного количества непосредственно на участке – всего 91 место. Из них 59 – в подземном паркинге.

Проект дома на ул. Сизова, 20 Бюро "Салют"

Остальные автомобили предложили хранить на территориях общего пользования, в том числе на парковке у парка «Изумрудный». А чтобы машины не оставляли в соседних дворах, застройщик за свой счет поставит на въездах в них шлагбаумы, отметил выступающий. То есть оградит чужие дворы от «своих» жильцов.

«Почему вы считаете, что гости «Изумрудного» не претендуют на места у парка? Вы должны эти оставшиеся 75 % машиномест разместить на территориях, которые как минимум не являются общегородской собственностью», - возразил главный архитектор края Виктор Четошников. Завязался спор.

«Невозможно так работать. Мы действуем, как написано - вы начинаете замечания выдавать», - отметил автор проекта, предложив уточнить нормы. По его мнению, степень автомобилизации Барнаула не настолько высока, чтобы рассчитывать практически по одному авто на каждого жителя.

Член градостроительного совета Сергей Боженко похвалил решение зеленой зоны внутри закрытого домом пространства. При этом он предупредил, что без достаточного количества свободных мест, парковаться автомобилисты будут именно в этом дворе.

И напоследок архитекторы не ответили на вопрос экспертов, какой будет численность населения – 512 или 756.

Проект дома на ул. Сизова, 20 Бюро "Салют"

Проект отправили на доработку с предложением увеличить подземный паркинг, снизить высоту здания, рассмотреть возможность размещения во дворе площадки для спецтехники. А также снова уточнить технико-экономические показатели.

0,6 га – размер участка;

2,4 тыс. кв. м – площадь застройки.

Дом в горячем месте

Со второго раза градостроительный совет в Барнауле согласовал строительство дома на ул. Юрина, 118-д.

С предыдущего заседания дом подрос. Ранее на участке «ДС-Инвестстрой» хотел возвести 10-этажку, теперь заявил 14-этажку. Связано с тем, что за это время к участку успели присоединить выкупленные территории. В будущем он может еще вырасти.

Проект дома на ул. Юрина, 118д. Мастерская Золотова Проект дома на ул. Юрина, 118д. Мастерская Золотова Проект дома на ул. Юрина, 118д. Мастерская Золотова Проект дома на ул. Юрина, 118д. Мастерская Золотова

«С владельцами двух участков с северной стороны заключили договор намерений о том, что они готовы в доме получить квартиры взамен территорий, которые мы присоединим. Это на перспективу», - отметил архитектор Владимир Золотов.

В прошлый раз решение строить дом на этом месте бурно обсуждалось. Виктор Четошников напоминал о том, что в 2019 году с принятием нового генплана территория этого микрорайона изменила назначение — с Ж4 на Ж1, то есть с индивидуальной застройки на многоэтажную. И жители узнали об этом только в 2021 году. Начались протесты с требованиями вернуть все назад.

Сейчас разрабатывают новый генплан, где этим территориям намерены вернуть прошлое назначение.

Детали

Во дворе — площадки для спорта и детских игр. Чтобы отделить его от улицы и частного сектора, поставят прозрачный металлический забор. Часть площадок для отдыха взрослых расположена на кровле пристроенного магазина.

Некоторым не понравилась простота исполнения дома.

Проект дома на ул. Юрина, 118д. Мастерская Золотова

В свою очередь, член градостроительного совета Сергей Боженко оценил проект, сказав, что он отвечает основным требованиям и задает масштаб будущей застройке, отличной от той, что была в 1950-1960-е годы.

Председатель комитета по строительству города Антон Воробьев порекомендовал увеличить подземную парковку и выделить фасад на уровне первого-второго этажа.

2,8 тыс. кв. м – площадь участка;

1,1 тыс. кв. м – площадь застройки;

5 тыс. кв. м – площадь дома.

Офис застройщика под окном мэрии

На ул. Гоголя, 53 планируют построить административно-офисное здание с подземной парковкой. При презентации проекта архитектор Илья Нетолчин отметил, что собственником будет строительная компания «Селф».

Здание будет находиться на месте заброшенной промбазы, построенной в 1980-х. Ее разберут по кирпичику. Участок находится в самом центре города, напротив барнаульской администрации. Офис «Селфа» же сейчас расположен глубоко в промзоне, на проспекте Калинина.

Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика

Участок прямоугольный, вытянутый в сторону ул. Гоголя, с нее же будет въезд в подземную парковку на 59 мест. Во дворике организуют площадку для отдыха с перголой.

Здание будет представлять собой монолитный железобетонный каркас, заполненный утепленным керамическим кирпичом. Установят усиленное остекление.

На первом этаже появятся кофейня-буфет, офисные ячейки, спортзал, кухня и комната отдыха для сотрудников, архив, переговорная, санузлы и т.д. В холле – ресепшн и зона для показа макетов.

Архитектор придерживался открытой планировки. Пространство предлагают разграничивать светопрозрачными перегородками.

Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика

На втором этаже помимо основных помещений будут кабинеты службы IT, серверные и кладовые. Третий этаж с лекторием и конференц-залом займут ключевые специалисты и руководство.

Помимо «Селфа» здесь будут и другие компании: часть помещений сдадут в аренду.

Соседский конфликт

Как отмечают разработчики мастерской «Классика», отделка, пластическое и цветовое решение фасада построены по последним архитектурным трендам: динамичный силуэт, выразительность больших плоскостей.

При этом учитывается сложившийся архитектурный контекст. Цветовая гамма сдержанная, чтобы не вызывать диссонанса с окружающей застройкой. Также процент остекления фасадов (47%) решили визуально уменьшить за счет декоративных ламелей. По задумке, они должны скрыть стеклянную поверхность.

Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика

Однако главный специалист Алтайохранкультуры Анна Ситникова считает, что этого недостаточно, чтобы выдержать необходимые требования. Здание попадает в охранную зону объекта культурного наследия – Магазина Трубицина на ул. Пушкина, 48. Выступающая отметила, что процент остекления здания для этого места слишком большой, да и недопустимы здесь глухие ограждения.

К слову, забор установили для пожарной безопасности, чтобы отгородиться от соседней АЗС.

Также эксперты отметили, что памятник близок к так называемой зоне влияния котлована: глубокие земельные работы могут повредить ему.

Эксперты порекомендовали ради безопасности перенести направленный в сторону АЗС главный вход на ул. Гоголя. Или развернуть здание так, чтобы выходить нужно было на противоположную от заправки сторону.

Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика

Архитектора пожалели. «Илья – заложник градостроительной ситуации, — сказал Сергей Боженко. - С одной стороны - АЗС, которой не место в центре города. А с другой – объект культурного наследия. Ситуация портит усилия проектировщика регенерировать историческую среду и создать ансамбль».

Виктор Четошников подчеркнул: «Правила есть правила, на этой территории их нужно соблюдать».

Проект приняли к сведению, поручив разобраться с замечаниями Алтайохранкультуры.

3,5 тыс. кв. м – площадь участка;

1,5 тыс. кв. м – площадь застройки;

4,2 м – высота первого этажа. Остальных двух – 3 м.

Новая жизнь

Мастерская Владимира Золотова представила проект реконструкции здания продуктового магазина на ул. Г. Исакова, 208а.

Проект реконструкции магазина на ул. Г. Исакова, 208а. Мастерская Золотова Проект реконструкции магазина на ул. Г. Исакова, 208а. Мастерская Золотова Проект реконструкции магазина на ул. Г. Исакова, 208а. Мастерская Золотова Проект реконструкции магазина на ул. Г. Исакова, 208а. Мастерская Золотова Проект реконструкции магазина на ул. Г. Исакова, 208а. Мастерская Золотова

Здание также встанет в глубине участка, перед ним появятся шесть парковочных мест. Отделку фасадов выполнят композитными материалами светлого цвета. Вход в здание перенесут на угол строения, подальше от жилого дома.

Эксперты засомневались, что машины смогут спокойно разъехаться на показанной парковке. Поэтому они порекомендовали доработать ее схему. С просьбой изменить дворовой фасад проект поддержали.

284 кв. м – площадь здания;

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