Дорогие, бюджетные, свои. ТОП-10 строек Барнаула, после завершения которых мы станем культурнее и здоровее

В наш рейтинг вошли медицинские и образовательные учреждения, спортивные сооружения и объекты культурного наследия. Работы ведутся в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Всего в проекты из ТОП-10 вложено уже более 730 млн рублей.
Одно из приоритетных направлений — образование. В этом году на строительство всех объектов (не только в рамках рейтинга) было запланировано потратить более 2,6 млрд рублей.
В минобрнауки края отметили, что с помощью этих средств будет создано 950 новых мест в школах и 1025 дополнительных мест в детсадах, в том числе 400 — для малышей до трех лет.
Однако пресс-служба минобрнауки осторожно замечает: «Рост курса иностранных валют может повлиять на цены по отдельным категориям товаров, что, возможно, отразится на итоговой стоимости объектов».
- 1-е место. Строительство поликлиники в квартале 2002а
- 2-е место. Строительство средней школы в квартале 2023 (на 550 мест)
- 3-е место. Возведение пристройки к зданию школы № 98 на ул. Ракитной, 2 (на 400 мест)
- 4-е место. Строительство детского сада-яслей в квартале 2033 (на 330 мест)
- 5-е место. Реконструкция здания Государственного художественного музея Алтайского края
- 6-е место. Строительство детского сада-яслей на ул. Фурманова, 22 (на 140 мест)
- 7-е место. Строительство здания Алтайского государственного театра кукол «Сказка»
- 8-е место. Строительство детского сада-яслей в квартале 2006а (на 275 мест)
- 9-е место. Строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе спортшколы им. Костенко
- 10-е место. Работы по сохранению Магазина Трубицина
1-е место. Строительство поликлиники в квартале 2002а
Цена вопроса — 155 млн рублей
Главный распорядитель бюджетных средств — минстрой Алтайского края
Подрядная организация — «Селф»
Срок завершения строительства — декабрь 2022 года. Готовность объекта оценивается в 35%. Работы выполняются с опережением графика. На сегодняшний день здесь завершаются устройство кирпичной кладки наружного периметра и внутренних перегородок.
2-е место. Строительство средней школы в квартале 2023 (на 550 мест)
Цена вопроса — 146,4 млн рублей
Главный распорядитель бюджетных средств — минобрнауки Алтайского края
Подрядная организация — «Жилищная инициатива»
Срок завершения строительства — конец 2022 года. Сейчас выполняются пусконаладочные работы инженерных систем. Строительная готовность объекта — 99%.
3-е место. Возведение пристройки к зданию школы № 98 на ул. Ракитной, 2 (на 400 мест)
Цена вопроса — 126,7 млн рублей
Главный распорядитель бюджетных средств — минобрнауки Алтайского края
Подрядная организация — «Генподрядная организация № 1»
Строительная готовность объекта — 34%. В настоящее время выполняется кладка стен и монтаж перекрытий второго этажа.
4-е место. Строительство детского сада-яслей в квартале 2033 (на 330 мест)
Цена вопроса — 79,2 млн рублей
Главный распорядитель бюджетных средств — минобрнауки Алтайского края
Подрядная организация — «Селф»
Завершить работы планируется в конце 2021 года. Строительная готовность — 12%. Выполнена разбивка границ участка, ведется устройство ростверков.
5-е место. Реконструкция здания Государственного художественного музея Алтайского края
Цена вопроса — 75,2 млн рублей
Главный распорядитель бюджетных средств — минстрой Алтайского края
Подрядная организация — «Селф»
Срок окончания работ на объекте — декабрь 2022 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 45%. Ведется ремонт фасадов, внутренняя отделка помещений, устройство внутренних инженерных сетей.
6-е место. Строительство детского сада-яслей на ул. Фурманова, 22 (на 140 мест)
Цена вопроса — 41,5 млн рублей
Главный распорядитель бюджетных средств — минобрнауки Алтайского края
Подрядная организация — «Спецстройинжиниринг»
До конца 2020 года планируется завершение всех работ. В настоящее время ведется кладка стен, фронтонов, устройство полов первого этажа, монтаж системы отопления.
7-е место. Строительство здания Алтайского государственного театра кукол «Сказка»
Цена вопроса — 34,1 млн рублей
Главный распорядитель бюджетных средств — минстрой Алтайского края
Подрядная организация — «Селф» (для завершения работ на объекте был заключен контракт с компанией «Век-Строй»)
Строительная готовность объекта — 85%, ведется внутренняя отделка помещений. Срок сдачи — декабрь 2020 года.
8-е место. Строительство детского сада-яслей в квартале 2006а (на 275 мест)
Цена вопроса — 28,5 млн рублей
Главный распорядитель бюджетных средств — минобрнауки Алтайского края
Подрядная организация — «Селф»
Строительная готовность — 99%. Объект в настоящее время находится на завершающем этапе строительства. Введение в эксплуатацию запланировано на конец 2020 года. Сейчас завершаются работы по благоустройству, осуществляется монтаж внутренних слаботочных сетей, системы вентиляции.
9-е место. Строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе спортшколы им. Костенко
Цена вопроса — 26,1 млн рублей
Главный распорядитель бюджетных средств — минтранс Алтайского края
Подрядная организация — «Северо-Восточное ДСУ»
В 2020 году подрядчиком начаты и выполнены работы по устройству основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на парковочных площадках на 350 машино-мест, укрепление откосов насыпи матрацами «Рено» с заполнением камнем, надвижка растительного грунта с засевом многолетними травами и многое другое.
Планируется заасфальтировать парковочные площадки, обеспечить территорию освещением, туалетами и урнами, провести работы по озеленению. Начаты работы по реализации 3-го этапа строительства, благоустройству территории. Они запланированы на 2020−2021 годы.
10-е место. Работы по сохранению Магазина Трубицина
Цена вопроса — 17,9 млн рублей
Главный распорядитель бюджетных средств — минстрой Алтайского края
Подрядная организация — «Век-Строй»
У здания особый статус — это объект культурного наследия, включенный в единый государственный федеральный реестр.
Срок выполнения работ по госконтракту — январь 2021 года. Строительная готовность объекта — 35%, ведутся работы по усилению несущих конструкций, ремонту и реставрации кирпичных стен, устройству инженерных сетей.