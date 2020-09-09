Дорогие, бюджетные, свои. ТОП-10 строек Барнаула, после завершения которых мы станем культурнее и здоровее

Каждый год на улучшение столицы Алтайского края тратятся миллиарды рублей налогоплательщиков. В 2020-м только из краевого бюджета запланировано направить 4,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию 154 объектов. Altapress.ru составил рейтинг наиболее дорогих для бюджета проектов. Когда они завершатся, город вздохнет с облегчением.

В наш рейтинг вошли медицинские и образовательные учреждения, спортивные сооружения и объекты культурного наследия. Работы ведутся в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Всего в проекты из ТОП-10 вложено уже более 730 млн рублей.

Одно из приоритетных направлений — образование. В этом году на строительство всех объектов (не только в рамках рейтинга) было запланировано потратить более 2,6 млрд рублей.

Детский сад. Анна Зайкова

В минобрнауки края отметили, что с помощью этих средств будет создано 950 новых мест в школах и 1025 дополнительных мест в детсадах, в том числе 400 — для малышей до трех лет.

Однако пресс-служба минобрнауки осторожно замечает: «Рост курса иностранных валют может повлиять на цены по отдельным категориям товаров, что, возможно, отразится на итоговой стоимости объектов».

Краткое содержание

1-е место. Строительство поликлиники в квартале 2002а

В Барнауле строят новую поликлинику. altapress.ru

Цена вопроса — 155 млн рублей Главный распорядитель бюджетных средств — минстрой Алтайского края Подрядная организация — «Селф»

Срок завершения строительства — декабрь 2022 года. Готовность объекта оценивается в 35%. Работы выполняются с опережением графика. На сегодняшний день здесь завершаются устройство кирпичной кладки наружного периметра и внутренних перегородок.

2-е место. Строительство средней школы в квартале 2023 ( на 550 мест)

Стройка. Новостройки Барнаула. Анна Зайкова.

Цена вопроса — 146,4 млн рублей Главный распорядитель бюджетных средств — минобрнауки Алтайского края Подрядная организация — «Жилищная инициатива»

Срок завершения строительства — конец 2022 года. Сейчас выполняются пусконаладочные работы инженерных систем. Строительная готовность объекта — 99%.

3-е место. Возведение пристройки к зданию школы № 98 на ул. Ракитной , 2 ( на 400 мест)

Школа. Михаил Хаустов

Цена вопроса — 126,7 млн рублей Главный распорядитель бюджетных средств — минобрнауки Алтайского края Подрядная организация — «Генподрядная организация № 1»

Строительная готовность объекта — 34%. В настоящее время выполняется кладка стен и монтаж перекрытий второго этажа.

4-е место. Строительство детского сада-яслей в квартале 2033 ( на 330 мест)

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Цена вопроса — 79,2 млн рублей Главный распорядитель бюджетных средств — минобрнауки Алтайского края Подрядная организация — «Селф»

Завершить работы планируется в конце 2021 года. Строительная готовность — 12%. Выполнена разбивка границ участка, ведется устройство ростверков.

5-е место. Реконструкция здания Государственного художественного музея Алтайского края

Краевой художественный музей. Июль 2018 года. Анна Зайкова.

Цена вопроса — 75,2 млн рублей Главный распорядитель бюджетных средств — минстрой Алтайского края Подрядная организация — «Селф»

Срок окончания работ на объекте — декабрь 2022 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 45%. Ведется ремонт фасадов, внутренняя отделка помещений, устройство внутренних инженерных сетей.

6-е место. Строительство детского сада-яслей на ул. Фурманова , 22 ( на 140 мест)

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Цена вопроса — 41,5 млн рублей Главный распорядитель бюджетных средств — минобрнауки Алтайского края Подрядная организация — «Спецстройинжиниринг»

До конца 2020 года планируется завершение всех работ. В настоящее время ведется кладка стен, фронтонов, устройство полов первого этажа, монтаж системы отопления.

7-е место. Строительство здания Алтайского государственного театра кукол «Сказка»

Театр кукол «Сказка». НО микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов».

Цена вопроса — 34,1 млн рублей Главный распорядитель бюджетных средств — минстрой Алтайского края Подрядная организация — «Селф» (для завершения работ на объекте был заключен контракт с компанией «Век-Строй»)

Строительная готовность объекта — 85%, ведется внутренняя отделка помещений. Срок сдачи — декабрь 2020 года.

8-е место. Строительство детского сада-яслей в квартале 2006а ( на 275 мест)

Детский сад , столовая. pixabay.com

Цена вопроса — 28,5 млн рублей Главный распорядитель бюджетных средств — минобрнауки Алтайского края Подрядная организация — «Селф»

Строительная готовность — 99%. Объект в настоящее время находится на завершающем этапе строительства. Введение в эксплуатацию запланировано на конец 2020 года. Сейчас завершаются работы по благоустройству, осуществляется монтаж внутренних слаботочных сетей, системы вентиляции.

9-е место. Строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе спортшколы им. Костенко

Барнаульский гребной канал. Altapress.ru.

Цена вопроса — 26,1 млн рублей Главный распорядитель бюджетных средств — минтранс Алтайского края Подрядная организация — «Северо-Восточное ДСУ»

В 2020 году подрядчиком начаты и выполнены работы по устройству основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на парковочных площадках на 350 машино-мест, укрепление откосов насыпи матрацами «Рено» с заполнением камнем, надвижка растительного грунта с засевом многолетними травами и многое другое.

Планируется заасфальтировать парковочные площадки, обеспечить территорию освещением, туалетами и урнами, провести работы по озеленению. Начаты работы по реализации 3-го этапа строительства, благоустройству территории. Они запланированы на 2020−2021 годы.

10-е место. Работы по сохранению Магазина Трубицина

Проект реставрации здания на Пушкина , 48. «Сибспецпроектреставрация».

Цена вопроса — 17,9 млн рублей Главный распорядитель бюджетных средств — минстрой Алтайского края Подрядная организация — «Век-Строй»

У здания особый статус — это объект культурного наследия, включенный в единый государственный федеральный реестр.

Срок выполнения работ по госконтракту — январь 2021 года. Строительная готовность объекта — 35%, ведутся работы по усилению несущих конструкций, ремонту и реставрации кирпичных стен, устройству инженерных сетей.