Шик, блеск, красота. Топ-5 необычных уборных и ванных комнат в квартирах Барнаула

Выбирая недвижимость, нужно обращать внимание на каждую деталь. Важно учесть не только квадратуру, состояние тепловых сетей, адекватность соседей, но и санузел. На него, чаще всего, обращают внимание в последнюю очередь. Напрасно. Иногда встречаются любопытные примеры. Наиболее интересная часть из них вошла в очередной рейтинг altapress.ru. Топ составлен, исходя из цены на квартиру.

Ванная и туалет в квартире за 140 миллионов в Москве.

5 место. Уборная , совмещенная с комнатой на ул. Эмилии Алексевой , 70

Цена квартиры — 580 тыс. рублей

Площадь жилья — 14 кв. м.

Количество комнат — 1

Уборная в уголке комнаты на ул. Эмилии Алексевой. «Цина».

Кухни-прихожие всегда отличались спартанскими условиями для жильцов. Но этот вариант — настоящий вызов для будущего жильца, особенно, если он любит часто принимать гостей.

С одной стороны, хорошо, что есть туалет. Без него было бы не так комфортно. С другой — это место так и тянет как-то изолировать. Хорошо, что он хотя бы в уголке.

Вариант, не лишен своеобразного шарма. Судя по фотографиям, размещенным на «Циан», вид из окна скромного жилища открывается хороший. К тому же, есть раковина, индивидуальный счетчик и один взрослый собственник.

Блеск и простота на ул. Молодежная. kuprod.ru.

4 место. Блеск и простота большого города на ул. Молодежная , 47

Цена квартиры — 3,4 млн рублей

Площадь жилья — 60 кв. м.

Количество комнат — 3

Эта скромная трехкомнатная квартира в центре Барнаула, выставленная на портале kuprod.ru привлекла наше внимание своим блеском. Редкий владелец окружит себя столь необычным антуражем. При том, что ванная (санузел раздельный) выглядит не, а пример скромнее, радуя своей практичностью.

Эта представительница доступного сегмента вторичного рынка при своей внешней неприхотливости отличается теплотой и уютом. Она светлая, с хорошим видом из окна. Рядом детский сад, школа, поликлиника, магазины, вузы.

Эклектика в ванной комнате на Змеиногорском тракте. «Цина».

3 место. Дубовая уборная на Змеиногорском тракте , 104 П/10

Цена квартиры — 6,2 млн рублей

Площадь жилья — 75 кв. м.

Количество комнат — 2

Глядя на это чудо дизайнерской мысли не сразу понимаешь, что это ванная с туалетом. Мебель из массива дерева темных тонов своей основательностью напоминают скорее прихожую.

Тумбы, зеркало и шкафчик смотрелись будто бы пришли сюда просто в гости. Возможно, дизайнер, при проектировании этой уборной поставил своей целью создать максимально эклектичный проект, поэтому непрофессиональному взгляду кажется, что у мебели, кафельной отделки стены и сантехники должны быть совершенно разные истории и свой антураж.

Тем не менее, сама квартира находится на так называемой «Барнаульской Рублевке».

Дерево здесь еще и на кухне, где установлена бытовая техника, которая останется в подарок будущему владельцу. Здесь есть просторная гардеробная на радость моднице или моднику, большая лоджия и мебель.

Картина-окно в прекрасный мир на Чкалова. «Авито».

2 место. Красивая уборная с окном-картиной на Чкалова , 69-а

Цена квартиры — 16,5 млн рублей

Площадь жилья — 98,3 кв. м.

Количество комнат — 3

В хорошей квартире прекрасно все, в том числе ванная комната. И пусть она совмещена с уборной, комфорт от этого никак не страдает. Недаром жилые квадраты с такими удобствами относят к премиум-классу. Вдобавок, судя по фотографиям на сайте «Авито», здесь просто очень красиво.

Что еще? Квартира с дизайнерским ремонтом находится в самом центре города. Жилье просторное, с двумя изолированными спальнями, две ванные комнаты, техническая начинка и обстановка, которая достанется новому хозяину.

Внизу размещена подземная парковка, на которой уже есть место для трех автомобилей для потенциальных счастливых владельца элитной квартиры.

Красное и черное море , разлившееся на Змеиногорском тракте. «Авито».

1 место. Красно-черное великолепие с морским флером на Змеиногорском тракте , 71-а.

Цена квартиры — 23,5 млн рублей

Площадь жилья — 190 кв. м.

Количество комнат — 4

Правильность линий этой уборной поражает простотой и правильностью линий. Сдержанные тона стен и белоснежность оборудования радуют глаз. Чистота и уют во всем. Объявление размещено на сайте «Авито».

К тому же, несмотря на плюсы самой интимной части квартиры, в остальном она тоже хороша: экологически чистый район, большая жилая площадь, дизайнерский ремонт, охраняемая территория, видеонаблюдение, консьерж.

Кроме того, кирпичный дом с двумя парадными находится в элитном районе, в месте, окруженном сосновым бором.

Бонус Лофт с троном для раздумий из Нижнего Новогорода Пример разгула фантазии дизайнера интерьера удалось найти в сообществе «Как в лучших домах Парижу».

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