Шик, блеск, красота. Топ-5 необычных уборных и ванных комнат в квартирах Барнаула

5 место. Уборная, совмещенная с комнатой на ул. Эмилии Алексевой, 70
- Цена квартиры — 580 тыс. рублей
- Площадь жилья — 14 кв. м.
- Количество комнат — 1
Кухни-прихожие всегда отличались спартанскими условиями для жильцов. Но этот вариант — настоящий вызов для будущего жильца, особенно, если он любит часто принимать гостей.
С одной стороны, хорошо, что есть туалет. Без него было бы не так комфортно. С другой — это место так и тянет как-то изолировать. Хорошо, что он хотя бы в уголке.
Вариант, не лишен своеобразного шарма. Судя по фотографиям, размещенным на «Циан», вид из окна скромного жилища открывается хороший. К тому же, есть раковина, индивидуальный счетчик и один взрослый собственник.
4 место. Блеск и простота большого города на ул. Молодежная, 47
- Цена квартиры — 3,4 млн рублей
- Площадь жилья — 60 кв. м.
- Количество комнат — 3
Эта скромная трехкомнатная квартира в центре Барнаула, выставленная на портале kuprod.ru привлекла наше внимание своим блеском. Редкий владелец окружит себя столь необычным антуражем. При том, что ванная (санузел раздельный) выглядит не, а пример скромнее, радуя своей практичностью.
Эта представительница доступного сегмента вторичного рынка при своей внешней неприхотливости отличается теплотой и уютом. Она светлая, с хорошим видом из окна. Рядом детский сад, школа, поликлиника, магазины, вузы.
3 место. Дубовая уборная на Змеиногорском тракте, 104 П/10
- Цена квартиры — 6,2 млн рублей
- Площадь жилья — 75 кв. м.
- Количество комнат — 2
Глядя на это чудо дизайнерской мысли не сразу понимаешь, что это ванная с туалетом. Мебель из массива дерева темных тонов своей основательностью напоминают скорее прихожую.
Тумбы, зеркало и шкафчик смотрелись будто бы пришли сюда просто в гости. Возможно, дизайнер, при проектировании этой уборной поставил своей целью создать максимально эклектичный проект, поэтому непрофессиональному взгляду кажется, что у мебели, кафельной отделки стены и сантехники должны быть совершенно разные истории и свой антураж.
Тем не менее, сама квартира находится на так называемой «Барнаульской Рублевке».
Дерево здесь еще и на кухне, где установлена бытовая техника, которая останется в подарок будущему владельцу. Здесь есть просторная гардеробная на радость моднице или моднику, большая лоджия и мебель.
2 место. Красивая уборная с окном-картиной на Чкалова, 69-а
- Цена квартиры — 16,5 млн рублей
- Площадь жилья — 98,3 кв. м.
- Количество комнат — 3
В хорошей квартире прекрасно все, в том числе ванная комната. И пусть она совмещена с уборной, комфорт от этого никак не страдает. Недаром жилые квадраты с такими удобствами относят к премиум-классу. Вдобавок, судя по фотографиям на сайте «Авито», здесь просто очень красиво.
Что еще? Квартира с дизайнерским ремонтом находится в самом центре города. Жилье просторное, с двумя изолированными спальнями, две ванные комнаты, техническая начинка и обстановка, которая достанется новому хозяину.
Внизу размещена подземная парковка, на которой уже есть место для трех автомобилей для потенциальных счастливых владельца элитной квартиры.
1 место. Красно-черное великолепие с морским флером на Змеиногорском тракте, 71-а.
- Цена квартиры — 23,5 млн рублей
- Площадь жилья — 190 кв. м.
- Количество комнат — 4
Правильность линий этой уборной поражает простотой и правильностью линий. Сдержанные тона стен и белоснежность оборудования радуют глаз. Чистота и уют во всем. Объявление размещено на сайте «Авито».
К тому же, несмотря на плюсы самой интимной части квартиры, в остальном она тоже хороша: экологически чистый район, большая жилая площадь, дизайнерский ремонт, охраняемая территория, видеонаблюдение, консьерж.
Кроме того, кирпичный дом с двумя парадными находится в элитном районе, в месте, окруженном сосновым бором.
Бонус
Лофт с троном для раздумий из Нижнего Новогорода
Пример разгула фантазии дизайнера интерьера удалось найти в сообществе «Как в лучших домах Парижу».
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