Топ-20 застройщиков Алтайского края и другие строительные рекорды

Всего четыре застройщика возводят больше 50% жилья в Алтайском крае - это следует из статистики, опубликованной аналитиками госкорпорации Дом.рф. В целом же жилищным строительством в регионе занимаются 33 компании, которые возводят, по данным на начало августа, - 74 многоквартирных дома. Публикуем рейтинг девелоперов региона и некоторые другие сведения об итогах жилищного строительства в 2023 году.

Сначала - о вводе жилья в эксплуатацию. Здесь наметилось сокращение ввода многоквартирного жилья и, наоборот, увеличение в секторе индивидуальных жилых домов. Эти данные - пока только за первое полугодие.

Ввод жилья Алтайском крае (первое полугодие 2023 года)

Площадь (в кв. м) К первому полугодию 2022 г. Доля в общем объеме Многоквартирное жилье 186 тыс. минус 30% 62,3% Индивидуальные жилые дома 307 тыс. +22% 37,7% Итого 493 тыс. минус 4% 100%

Сведения о строящемся жилье - более свежие: на начало августа. Общая площадь строящегося жилья в Алтайском крае - 611 тыс. кв метров. При этом из статистики видно, что застройщики отдают предпочтение квартирам небольшой площади: 77% - «однушки» и «двушки».

Примерно половина строящихся квартир уже продана.

Статистика Дом.рф по Алтайскому краю. Altapress.ru Статистика Дом.рф по Алтайскому краю. Altapress.ru

Ну и, наконец, рейтинг застройщиков.

Топ-20 девелоперов Алтайского края

Номер Девелоперы (группы компаний) Площадь строящегося жилья на 1 июля 2023 года (в кв. м) Количество домов Доля рынка по площади 1. «Адалин» 113 тыс. 14 18,45% 2. «Алгоритм» 77 тыс. 8 12,54% 3. «Жилищная инициатива» 68 тыс. 3 11,12% 4. СЗ «Шотландия» 51 тыс. 3 8,41% 5. СЗ «Шодо» 34 тыс. 5 5,64% 6. «Строительная перспектива» 26 тыс. 3 4,28% 7. «Горем-3» 22 тыс. 8 3,57% 8. «Барнаулкапстрой» 20 тыс. 7 3,26% 9. «Союз» 17 тыс. 1 2,82% 10. «Регионстрой» 17 тыс. 2 2,72% 11. СЗ «Аурис» 16 тыс. 1 2,59% 12. СЗ «ЛЕГИАН» 15 тыс. 2 2,54% 13. «Сиада» 15 тыс. 1 2,4% 14. «Сибирия» 12 тыс. 1 2,03% 15. СЗ «Меридианстрой» 11 тыс. 2 1,74% 16. СЗ «НВ» 10 тыс. 1 1,69% 17. «Мотор» 10 тыс. 1 1,68% 18. СЗ ИСК «Спорт Сити» 9 тыс. 1 1,51% 19. «Милан» 7 тыс. 1 1,15% 20. СЗ «Куб»/ СЗ «Т-Строй» 7 тыс./ 7 тыс. 1/1 1,1%/1,07%

Источник: Дом.рф, данные на начало августа.