Топ-20 застройщиков Алтайского края и другие строительные рекорды

Сначала - о вводе жилья в эксплуатацию. Здесь наметилось сокращение ввода многоквартирного жилья и, наоборот, увеличение в секторе индивидуальных жилых домов. Эти данные - пока только за первое полугодие.
Ввод жилья Алтайском крае (первое полугодие 2023 года)
|
|
Площадь (в кв. м)
|
К первому полугодию 2022 г.
|
Доля в общем объеме
|
Многоквартирное жилье
|
186 тыс.
|
минус 30%
|
62,3%
|
Индивидуальные жилые дома
|
307 тыс.
|
+22%
|
37,7%
|
Итого
|
493 тыс.
|
минус 4%
|
100%
Сведения о строящемся жилье - более свежие: на начало августа. Общая площадь строящегося жилья в Алтайском крае - 611 тыс. кв метров. При этом из статистики видно, что застройщики отдают предпочтение квартирам небольшой площади: 77% - «однушки» и «двушки».
Примерно половина строящихся квартир уже продана.
Ну и, наконец, рейтинг застройщиков.
Топ-20 девелоперов Алтайского края
|
Номер
|
Девелоперы
(группы компаний)
|
Площадь строящегося жилья на 1 июля 2023 года
(в кв. м)
|
Количество домов
|
Доля рынка по площади
|
1.
|
«Адалин»
|
113 тыс.
|
14
|
18,45%
|
2.
|
«Алгоритм»
|
77 тыс.
|
8
|
12,54%
|
3.
|
«Жилищная инициатива»
|
68 тыс.
|
3
|
11,12%
|
4.
|
СЗ «Шотландия»
|
51 тыс.
|
3
|
8,41%
|
5.
|
СЗ «Шодо»
|
34 тыс.
|
5
|
5,64%
|
6.
|
«Строительная перспектива»
|
26 тыс.
|
3
|
4,28%
|
7.
|
«Горем-3»
|
22 тыс.
|
8
|
3,57%
|
8.
|
«Барнаулкапстрой»
|
20 тыс.
|
7
|
3,26%
|
9.
|
«Союз»
|
17 тыс.
|
1
|
2,82%
|
10.
|
«Регионстрой»
|
17 тыс.
|
2
|
2,72%
|
11.
|
СЗ «Аурис»
|
16 тыс.
|
1
|
2,59%
|
12.
|
СЗ «ЛЕГИАН»
|
15 тыс.
|
2
|
2,54%
|
13.
|
«Сиада»
|
15 тыс.
|
1
|
2,4%
|
14.
|
«Сибирия»
|
12 тыс.
|
1
|
2,03%
|
15.
|
СЗ «Меридианстрой»
|
11 тыс.
|
2
|
1,74%
|
16.
|
СЗ «НВ»
|
10 тыс.
|
1
|
1,69%
|
17.
|
«Мотор»
|
10 тыс.
|
1
|
1,68%
|
18.
|
СЗ ИСК «Спорт Сити»
|
9 тыс.
|
1
|
1,51%
|
19.
|
«Милан»
|
7 тыс.
|
1
|
1,15%
|
20.
|
СЗ «Куб»/
СЗ «Т-Строй»
|
7 тыс./
7 тыс.
|
1/1
|
1,1%/1,07%
Источник: Дом.рф, данные на начало августа.