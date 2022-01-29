Торговые павильоны у алтайского медуниверситета сносят по решению суда

На основании решения суда в Барнауле демонтируют торговые павильоны на ул. Чкалова, 60а и 62а у остановки АГМУ, пишет « Толк ».

Дело в том, что постройки самовольные. Еще в 2013 году суд обязал собственника демонтировать торговые павильоны в течение двух месяцев, но владелец киосков (фирмы «Фэйс») не спешил исполнять данное решение и много лет пытался его оспорить.

В 2015 году учредители приняли решение о ликвидации фирмы. Ликвидатор «Фэйса» Олеся Тырышкина рассказала, что постройки не самовольные, а просто стали заложниками изменений в законах.

«Они были построены, когда действовало одно законодательство, а потом оно изменилось, и объекты оказались вне закона. Поэтому их потребовали снести. Но и снос тогда был невозможен, так как рядом находится объект культурного наследия — здание медицинского университета», — пояснила она.

Сейчас же запрещается только применение средств, создающих динамическое ударное воздействие на охраняемый объект. При том способе разбора киосков, который идет сейчас, здание института не пострадает.

После освобождения участок, скорее всего, благоустроят и оставят свободным.