29 января -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Торговые павильоны у алтайского медуниверситета сносят по решению суда

На основании решения суда в Барнауле демонтируют торговые павильоны на ул. Чкалова, 60а и 62а у остановки АГМУ, пишет «Толк».

Павильоны на ул. Чкалова в Барнауле.
Павильоны на ул. Чкалова в Барнауле.
Скриншот Яндекс.Карты

Дело в том, что постройки самовольные. Еще в 2013 году суд обязал собственника демонтировать торговые павильоны в течение двух месяцев, но владелец киосков (фирмы «Фэйс») не спешил исполнять данное решение и много лет пытался его оспорить.

В 2015 году учредители приняли решение о ликвидации фирмы. Ликвидатор «Фэйса» Олеся Тырышкина рассказала, что постройки не самовольные, а просто стали заложниками изменений в законах.

«Они были построены, когда действовало одно законодательство, а потом оно изменилось, и объекты оказались вне закона. Поэтому их потребовали снести. Но и снос тогда был невозможен, так как рядом находится объект культурного наследия — здание медицинского университета», — пояснила она.

Сейчас же запрещается только применение средств, создающих динамическое ударное воздействие на охраняемый объект. При том способе разбора киосков, который идет сейчас, здание института не пострадает.

После освобождения участок, скорее всего, благоустроят и оставят свободным.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость