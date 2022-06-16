Торгово-офисный центр Plaza продают в Барнауле за 84,95 млн рублей

Трехэтажный торгово-офисный центр Plaza продается в Барнауле на ул. Короленко, 105 за 84,95 млн рублей. Его площадь составляет 5 930 кв. м, говорится в объявлении на « Авито ».

Здание продают через электронные торги по ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)».

Владелец ТОЦ Plaza — ООО «Торгово-офисный центр «Алтай», признанное банкротом в 2021-м. По данным дела, рассмотренного в краевом Арбитражном суде, компания задолжала Московскому Индустриальному банку 486,1 млн рублей. Так, после продажи вся сумма пойдет на погашение долга.

Однако шансов продать объект по установленной цене почти нет, рассказал amic.ru представитель ТОЦ «Алтай».

ТОЦ Plaza. Анастасия Бичакова , altapress.ru

«Отдельные акции объекта не продаются, он реализуется комплексом. На торгах (они пройдут 8 июля) будет предусмотрено лишь повышение цены: каждый шаг — 7−8 млн рублей. Понижения не предусмотрено», — уточнил собеседник.

А еще алтайский производитель кваса продает бизнес и уезжает.