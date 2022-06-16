Торгово-офисный центр Plaza продают в Барнауле за 84,95 млн рублей

Здание продают через электронные торги по ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)».
Владелец ТОЦ Plaza — ООО «Торгово-офисный центр «Алтай», признанное банкротом в 2021-м. По данным дела, рассмотренного в краевом Арбитражном суде, компания задолжала Московскому Индустриальному банку 486,1 млн рублей. Так, после продажи вся сумма пойдет на погашение долга.
Однако шансов продать объект по установленной цене почти нет, рассказал amic.ru представитель ТОЦ «Алтай».
«Отдельные акции объекта не продаются, он реализуется комплексом. На торгах (они пройдут 8 июля) будет предусмотрено лишь повышение цены: каждый шаг — 7−8 млн рублей. Понижения не предусмотрено», — уточнил собеседник.
А еще алтайский производитель кваса продает бизнес и уезжает.