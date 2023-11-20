Киpпичный дoм с полноцeнным манcaрдным этажом и вторым cвeтом продают в Барнауле за 29,9 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Мраморная, 72.

Трехэтажный коттедж с идеальным бассейном продают в Барнауле за 29,9 млн рублей.

Oбщая площадь дома 278,2 кв. м. Дом расположен на земельном участке, площадью 11,5 соток.

Владелец отмечает, что внутри дома есть подвал со спортивным залом.

На первом этаже есть встроенный гараж. Отдельный вход через веранду, просторный коридор, большая гостевая спальня, а также санузел с окном, с джакузи и стационарным душем.

На втором этаже просторный холл со вторым светом и винтовой лестницей из натурального дерева, две полноценные спальни с кондиционерами.



В доме есть мансардная - это полноценный третий этаж. Состоит из двух открытых помещений (при желании можно сделать две отдельные).

Имеется отдельно стоящая баня на дровах из оцилиндрованного бревна.

Также на участке стоит отдельный отапливаемый гараж. Кроме ворот в нем два входа.

Неоценимым преимуществом является наличие на участке теплого стационарного бассейна (подогрев от газа), отделка-мозаика.

Ранее сообщалось, что милый одноэтажный домик продают в Барнауле за 73 млн рублей.