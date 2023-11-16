Трехэтажный коттедж с инфракрасной сауной продают в Барнауле за 45 млн рублей.

Общая площадь трехэтажного дома 285 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 157 тыс. рублей.
Koттeдж пocтрoeн из кирпича. Крыша из мeтaллочeрепицы. Cистемa oтoпления: газ.
Владелец отмечает кoмфортные коммунальные платежи.
Цокольный этаж теплый, на этаже расположена котельная. Также есть прачечная, сушильная и гардеробные комната. Установлена инфракрасная сауна с большой комнатой для отдыха.
На первом этаже расположена просторная гостиная с отдельной вместительной кухней. Санузел совмещен. В гостиной установлен камин из натурального камня.
Лестница на второй этаж выполнена из ясеня.
На втором этаже есть три большие изолированные спальни и кабинет.
На территории имеется два гаража. В гараже большой вместительный погреб. Также есть летняя беседка с мангалом, [озяйственный блок.
При этом на участке растут сосны.
Ранее сообщалось, что в доме клубного типа, который состоит всего из 17 квартир, продается жилище за 11 млн рублей.