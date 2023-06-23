Трешку с зеркальными потолками и разноцветными комнатами продают за 13,5 млн рублей

Площадь разноцветной трешки составляет 107,5 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь немало - 125 тыс. рублей.
Квартира находится на третьем этаже из 16 в кирпичном доме 2004 года постройки. Владельцы отмечают, что на лестничной площадке находится всего три квартиры. Все соседи - доброжелательные, семейные люди.
Также в подъезде работает консьерж и ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Квартира находится на солнечной стороне, окна выходят в парк.
Каждую комнату в трешке оформили в индивидуальном стиле. Во время ремонта использовали самые разные цвета - темно-голубой, зеленый, рубиновый. А в спальне часть стены и потолок украсили большим зеркалом в виде треугольника.
Новому хозяину квартиры оставляют дорогой кухонный гарнитур.
Дом находится в самом центре города. В шаговой доступности краевые вузы, школы и детские сады. А также множество продуктовые магазинов и ТЦ "ЦУМ".