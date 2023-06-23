23 июня
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Недвижимость

Трешку с зеркальными потолками и разноцветными комнатами продают за 13,5 млн рублей

Трехкомнатную квартиру с необычным дизайном комнат продают за 13,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на Молодежной улице, 3Б.

Трехкомнатную квартиру с необычным дизайном комнат продают за 13,5 млн рублей
Трехкомнатную квартиру с необычным дизайном комнат продают за 13,5 млн рублей
Авито

Площадь разноцветной трешки составляет 107,5 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь немало - 125 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из 16 в кирпичном доме 2004 года постройки. Владельцы отмечают, что на лестничной площадке находится всего три квартиры. Все соседи - доброжелательные, семейные люди.

Также в подъезде работает консьерж и ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Квартира находится на солнечной стороне, окна выходят в парк.

Каждую комнату в трешке оформили в индивидуальном стиле. Во время ремонта использовали самые разные цвета - темно-голубой, зеленый, рубиновый. А в спальне часть стены и потолок украсили большим зеркалом в виде треугольника.

Новому хозяину квартиры оставляют дорогой кухонный гарнитур.

Дом находится в самом центре города. В шаговой доступности краевые вузы, школы и детские сады. А также множество продуктовые магазинов и ТЦ "ЦУМ".

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