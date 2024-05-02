Трешку в центре города продают за 11,2 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Молодежная, 136.

Трешку в доме повышенной комфортности продают в Барнауле за 11,2 млн рублей.

Общая площадь квартиры 76,7 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 146 тыс. рублей.

Трешка располагается на четвертом этаже 16-ти этажного дома в современном жилом комплексе Jazz.

Новый кирпичный дом повышенной комфортности имеет закрытую придомовую территорию, детскую площадку, подземный паркинг, охрану и видеонаблюдение по всему периметру.

Квартира с современным дизайнерским ремонтом, укомплектована качественной мебелью и техникой.

Окна квартиры выходят на две стороны. На балконе панорамное остекление, что обеспечивает максимальное количество света и широкий обзор.

Жилой комплекс расположен в районе с отлично развитой инфраструктурой: магазины, торговые центры, поликлиники, детские сады, школы, вузы, колледжи, техникумы Алтайского края, ж/д и автовокзалы, кинотеатры, Ледовый дворец, банки, кафе, клубы, спортивные комплексы в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что в пригороде Барнаула продают потрясающий дом с лаконичным ремонтом за 30 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале