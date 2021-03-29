Третью очередь ТРК «Арена» готовят к открытию в Барнауле

В Барнауле идет к завершению строительство последней очереди ТРК «Арена». Открытие нового двухуровневого корпуса ожидается уже в ближайшее время, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Здание находится на Павловском тракте, 180, где уже появилась вывеска «Гранд-Арена».

Строительство корпуса началось еще в 2014 году, а сдать объект должны были в первом квартале 2016 года.

Новый корпус ТРК «Арена». altayrealt.ru

В новом здании хотели создать уникальный «Авто-Молл», который бы стал первым и единственным торгово-выставочным комплексом в Сибири подобного формата, но неизвестно, сохранилась ли эта концепция на сегодняшний день.

Кроме того, в отношении нового здания давно ведутся судебные тяжбы. Комитет по земельным ресурсам Барнаула пытается изъять его, а суд уже запретил любых действия по регистрации перехода прав в отношении недостроя.

Торгово-развлекательный центр «Арена» — крупнейший молл на территории Сибири, говорится на сайте ТЦ. Общая его площадь составляет 170 тыс. кв. м. Объект сдали в эксплуатацию в декабре 2014 года.