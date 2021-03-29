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Недвижимость

Третью очередь ТРК «Арена» готовят к открытию в Барнауле

В Барнауле идет к завершению строительство последней очереди ТРК «Арена». Открытие нового двухуровневого корпуса ожидается уже в ближайшее время, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Новый корпус ТРК "Арена".
Новый корпус ТРК "Арена".
Яндекс.Карты

Здание находится на Павловском тракте, 180, где уже появилась вывеска «Гранд-Арена».

Строительство корпуса началось еще в 2014 году, а сдать объект должны были в первом квартале 2016 года.

Новый корпус ТРК &quot;Арена&quot;.
Новый корпус ТРК «Арена».
altayrealt.ru

В новом здании хотели создать уникальный «Авто-Молл», который бы стал первым и единственным торгово-выставочным комплексом в Сибири подобного формата, но неизвестно, сохранилась ли эта концепция на сегодняшний день.

Кроме того, в отношении нового здания давно ведутся судебные тяжбы. Комитет по земельным ресурсам Барнаула пытается изъять его, а суд уже запретил любых действия по регистрации перехода прав в отношении недостроя.

Торгово-развлекательный центр «Арена» — крупнейший молл на территории Сибири, говорится на сайте ТЦ. Общая его площадь составляет 170 тыс. кв. м. Объект сдали в эксплуатацию в декабре 2014 года.

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